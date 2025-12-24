自由電子報
娛樂 最新消息

米倉涼子8月被查後全面噤聲 舞蹈教室「謝絕採訪」男友人間蒸發

〔記者鍾志均／綜合報導〕米倉涼子向來以氣場強大、形象專業著稱，卻遭《週刊文春》報導，警方8月在她家中搜出非法藥物及相關器具，雖最後尿檢陰性，但神隱數月，最新傳出她的戀人舞者目前「人間蒸發」，引發猜測。

米倉涼子官方IG自8月起再無更新。（達志影像）米倉涼子官方IG自8月起再無更新。（達志影像）

今年秋天起，米倉涼子接連臨時取消多項公開活動，卻未透過經紀公司或本人對外說明原因，行蹤成謎，讓外界議論紛紛。

日媒爆料，8月下旬，相關單位曾低調進入米倉位於東京都內的住處進行搜索。知情人士轉述，當天她雖一度受到驚嚇，但全程配合調查，態度冷靜。之後，她也多次依要求前往相關單位接受說明。

有目擊者形容，米倉出入偵訊時神情疲憊、身形明顯消瘦，心理壓力可想而知。對此官方並未公開說明細節，但昨有日媒再度報導「調查仍在進行中」，讓娛樂圈私下掀起不小波瀾。

米倉涼子持續神隱，引來粉絲憂心。（翻攝自IG）米倉涼子持續神隱，引來粉絲憂心。（翻攝自IG）

真正引爆媒體雷達的，是接近年底的一個清晨。12月18日一早，娛樂圈流傳「她的住處附近似乎有狀況」的消息，多家媒體隨即趕往現場守候。

一度多達近20名記者聚集，氣氛緊繃，但最終沒任何公開動作或畫面出現，留下更多疑問：「是不是又發生了什麼？還是只是冰山一角？」有調查線消息人士私下直言：「這件事不會那麼快落幕，就算跨年過後，恐怕還是會持續一段時間。」

耐人尋味的是，近年一直陪伴米倉、被視為她重要精神支柱的阿根廷籍舞者戀人，也突然「從生活中消失」。這名舞者原本在東京都內某舞蹈教室任教，官網名單仍可見其名字，但近期課表卻完全沒有他的授課安排。

日媒實地前往舞蹈教室時，赫然發現門口貼出斗大的告示：「為保護學員隱私，謝絕採訪。」致電詢問後，對方語氣曖昧表示：「他已經不在這裡了。」至於是離職、暫停，還是另有內情？工作人員也僅低聲回應：「我也不太清楚……不好意思。」

一連串事件交疊，讓粉絲不禁擔心，這位以《派遣女醫》站在日劇金字塔頂端的女王，如今是否正獨自承受巨大壓力。

