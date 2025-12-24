麻衣父親胰臟癌惡化「只剩幾天」 淚曬爺孫天倫照陪伴到生命最後

麻衣（左）深情告白父親給了孫子無限的愛。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日籍藝人佐藤麻衣2023年與王泉仁離婚後，原準備重返演藝圈展開新階段，卻迎來父親罹患胰臟癌，且病情急轉直下的沉痛打擊。麻衣昨（23日）透過IG限時動態吐露心聲，哽咽父親的生命已進入倒數，坦言「只剩幾天...」令人不捨。

麻衣在IG釋出兒子與父親的爺孫天倫背影照，她向父親深情告白並感謝他給予孫子無限的愛，同時也透露父親目前的病況，直言「慢慢接受真的，爸爸生命只剩幾天，難過難過難過、捨不得捨不得...」她以照片與文字傳達對父親的依戀，情緒潰堤。

不僅如此，麻衣也透露父親日前才輕聲對她說「有了很多美好回憶！」聽到父親的這一席肺腑之言，她頓時潸然淚下。麻衣承諾，接下來會陪伴父親走到生命的最後一刻，「我這2週不停流淚，剩下不知道幾天，我會繼續一直陪爸爸...」字裏行間盡是心疼。

麻衣釋出父親與兒子的「爺孫天輪照」。（翻攝自IG）

事實上，麻衣在離婚後原本打算積極回歸台灣演藝圈，但去年父親確診胰臟癌二期，全家陷入低潮，她也因此暫停工作。今年5月，麻衣也曾透露父親已完成手術，仍需住院化療、腫瘤尚未完全清除，沒想到如今病況惡化，讓外界為之鼻酸。

