Netflix神作殺到台北！《Kpop獵魔女團》快閃店1月登場

《Kpop獵魔女團》官方快閃店海報。（b.stage提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕動畫電影《Kpop獵魔女團》今年在Netflix上線後，人氣一路暴衝，不只成功打破動畫與音樂類型界線，甚至一口氣叩關2026年葛萊美獎、拿下5項提名，成為近年少見「叫好又叫座」的跨界神作。

由於熱度還在燒，官方沒打算讓粉絲冷靜。近日正式公布《KPop Demon Hunters Official POP-UP Store》亞洲巡迴快閃行程，而壓軸最終站，確定落腳台北！

快閃店將於2026年1月3日至1月18日登場，選在台北市大同區南京西路，替這波全球旋風畫下最華麗的句點。

《Kpop獵魔女團》官方快閃店周邊。（b.stage提供）

這次台北站不只是「來賣周邊」這麼簡單。官方主打全面升級版體驗，從角色視覺、音樂元素延伸出的設計款商品，到以女團成員與獵魔角色為核心的主題周邊一次到齊，角色魅力直接從螢幕走進現實，讓粉絲把「本命」帶回家。

空間設計同樣誠意滿滿！台北快閃店將整合歷代巡迴站的高人氣內容，並打造多組沉浸式拍照場景，從舞台感燈光到獵魔世界觀的暗黑華麗風格全面到位，預料將成為社群洗版的新熱點。

《KPop Demon Hunters Official POP-UP — Taipei》將於12月28日上午11點開放預約，需透過官方粉絲社群平台kpopdemonhunters.fan進行登記。

