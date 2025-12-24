自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

2025國際娛樂大事紀：中居正廣、廣末涼子連環翻車實錄

〔記者鍾志均／綜合報導〕今年日本娛樂圈迎來前所未有的「信任危機」！短短數月內，多位橫跨不同世代、不同形象的重量級藝人接連捲入重大醜聞，從性醜聞、刑案到感情風暴，日娛長年維繫的「完美人設」正在全面瓦解。

中居正廣事業恐將全面崩塌。（翻攝自X）中居正廣事業恐將全面崩塌。（翻攝自X）

• 中居正廣捲性暴力醜聞跌落神壇

首先震撼全亞洲的，是前SMAP隊長、長年穩坐「國民主持人」寶座的中居正廣。去年12月，他被爆與20多歲女性捲入桃色糾紛，隨後更遭週刊指控涉嫌性暴力，並牽扯進富士電視台被稱為「性朝貢文化」的內部黑幕。

風暴延燒一個月後，中居正廣於1月23日無預警宣布引退，自此全面神隱，未再公開露面。曾是日本綜藝、戲劇與廣告界的「安全牌」，如今形象瞬間崩塌，讓無數觀眾直呼難以置信，也宣告一個時代的終結。

廣末涼子。（翻攝自X）廣末涼子。（翻攝自X）

• 清純女神形象跌跤的現實一擊

緊接著4月，清新形象深植人心的日星廣末涼子成為焦點。她先是發生車禍住院，卻在療養期間爆出「傷害護理師」案件，警方介入調查後，她坦承犯行並選擇認罪，正式進入司法程序。

廣末隨後宣布即日起暫停所有演藝活動，表示將專心面對法律責任並進行自我反省。這位曾被視為「日本清純代表」的女星，如今何時、甚至是否還能重返演藝圈，都成了未知數，令粉絲唏噓不已。

永野芽郁。（翻攝自X）永野芽郁。（翻攝自X）

• 清新系新生代的「雙重翻車」

真正引爆網路世代論戰的，還有新生代人氣女星永野芽郁。4月23日，她遭《週刊文春》點名捲入感情爭議，被指同時與已婚男星田中圭以及韓星金武俊過從甚密。儘管三方皆未正面承認，但輿論早已炸鍋。

沒想到風波尚未平息，9月再被爆出她曾與男神坂口健太郎交往期間出現劈腿情況，讓永野芽郁「兩度被指當第三者」，形象遭受連環重擊。網友毒舌狠批：「到哪都有她的戲份」、「清新原來只是包裝」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中