2025國際娛樂大事紀：中居正廣、廣末涼子連環翻車實錄

〔記者鍾志均／綜合報導〕今年日本娛樂圈迎來前所未有的「信任危機」！短短數月內，多位橫跨不同世代、不同形象的重量級藝人接連捲入重大醜聞，從性醜聞、刑案到感情風暴，日娛長年維繫的「完美人設」正在全面瓦解。

中居正廣事業恐將全面崩塌。（翻攝自X）

• 中居正廣捲性暴力醜聞跌落神壇

首先震撼全亞洲的，是前SMAP隊長、長年穩坐「國民主持人」寶座的中居正廣。去年12月，他被爆與20多歲女性捲入桃色糾紛，隨後更遭週刊指控涉嫌性暴力，並牽扯進富士電視台被稱為「性朝貢文化」的內部黑幕。

風暴延燒一個月後，中居正廣於1月23日無預警宣布引退，自此全面神隱，未再公開露面。曾是日本綜藝、戲劇與廣告界的「安全牌」，如今形象瞬間崩塌，讓無數觀眾直呼難以置信，也宣告一個時代的終結。

廣末涼子。（翻攝自X）

• 清純女神形象跌跤的現實一擊

緊接著4月，清新形象深植人心的日星廣末涼子成為焦點。她先是發生車禍住院，卻在療養期間爆出「傷害護理師」案件，警方介入調查後，她坦承犯行並選擇認罪，正式進入司法程序。

廣末隨後宣布即日起暫停所有演藝活動，表示將專心面對法律責任並進行自我反省。這位曾被視為「日本清純代表」的女星，如今何時、甚至是否還能重返演藝圈，都成了未知數，令粉絲唏噓不已。

永野芽郁。（翻攝自X）

• 清新系新生代的「雙重翻車」

真正引爆網路世代論戰的，還有新生代人氣女星永野芽郁。4月23日，她遭《週刊文春》點名捲入感情爭議，被指同時與已婚男星田中圭以及韓星金武俊過從甚密。儘管三方皆未正面承認，但輿論早已炸鍋。

沒想到風波尚未平息，9月再被爆出她曾與男神坂口健太郎交往期間出現劈腿情況，讓永野芽郁「兩度被指當第三者」，形象遭受連環重擊。網友毒舌狠批：「到哪都有她的戲份」、「清新原來只是包裝」。

