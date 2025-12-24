2025國際娛樂大事紀：童星金賽綸殞落 頂流金秀賢神隱

金秀賢（左）捲入金賽綸戀愛風暴延燒，全案尚未終結。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕2025年國際娛樂圈在震撼與爭議中揭幕！2月16日，曾被封為「韓國最美童星」的金賽綸被發現陳屍家中，年僅24歲。令人唏噓的是，當天正好是韓流頂流男星金秀賢的37歲生日，時間點的巧合，讓該事件火速被推向輿論中心，成為今年娛樂圈最具爭議性的關鍵事件之一。

隨著消息曝光，金賽綸生前的交友情況、過往照片與各種未經證實的說法在網路上大量流傳，輿論焦點逐漸集中到她與金秀賢之間的關係。

自3月起，相關討論持續延燒，從演藝圈內部傳聞，到社群平台上的推測與解讀，幾乎天天都有新說法浮上檯面，讓整個韓流產業陷入高度不安。

事件在3月31日迎來轉折點！金秀賢罕見召開記者會，於鏡頭前情緒潰堤，首度承認曾與金賽綸交往，但同時嚴正否認與她未成年時交往的指控，也否認外界流傳的「逼債說法」，強調自己並未對對方施加任何導致悲劇發生的壓力。

記者會後，金秀賢全面神隱，所有公開行程暫停，原本備受期待、由他主演的Disney+原創影集《山寨人生》也因此陷入無限期延後播出的狀態，成為串流平台今年最大的不確定變數之一。

另一方面，法律戰線同步展開。金秀賢方面對金賽綸遺屬以及YouTube頻道「橫豎研究所」等提出名譽毀損相關的刑事控告，並追加高達約120億韓元（約台幣2.7億元）的民事求償。

相關訴訟目前仍在進行中，司法結果尚未出爐，卻已對當事人形象、品牌代言與整個韓國娛樂產業造成深遠影響。

