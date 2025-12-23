自由電子報
娛樂 電視

郭書瑤被虧穿搭像「購物袋」 本人現身回應了

郭書瑤在八大影集《何百芮的地獄戀曲》飾演不計形象的毒舌宅女「何百芮」。（記者陳奕全攝）郭書瑤在八大影集《何百芮的地獄戀曲》飾演不計形象的毒舌宅女「何百芮」。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭書瑤在八大影集《何百芮的地獄戀曲》飾演不計形象的毒舌宅女「何百芮」，搭配同為失戀陣線戰友的甜點店店長姚淳耀，從互虧互嗆，到後來竟然有心動的感覺。兩人這次算是首度「正式合作對戲」，也大方公開對彼此的印象，並也同時公開自己的聖誕、跨年計畫。

郭書瑤（左）、姚淳耀。（記者陳奕全攝）郭書瑤（左）、姚淳耀。（記者陳奕全攝）

郭書瑤首度與姚淳耀合作對戲，對姚淳耀近期在《模仿犯》、《如果我不曾見過太陽》的反派形象印象深刻，誤以為是「一位會讓人起雞皮疙瘩，印象深刻的反派演員」，實際相處之後發現是趣味的暖男，而且還是一個冷面笑匠。姚淳耀則誇讚郭書瑤是認真專業且善良的夥伴，「常常請大家喝飲料，吃東西」，還會發給大家人手一包芭樂乾，讓兩人戲裡戲外都結為好友。

從上一季演出話題大熱的《何百芮的地獄毒白》，這一次推出《何百芮的地獄戀曲》郭書瑤也認為已有許多變化，上次是從失戀、失業到如何走出困境，這次則是如何開啟新戀情，郭書瑤也坦承這個角色與社會上同年紀的許多人一樣，「總是覺得這時候應該談戀愛、結婚，步入人生下一個階段」，但其實都有許多難題要面對，讓這季探討方向也更為多元。姚淳耀則認為角色「羅人傑」原本是一個嚴謹的工程師，但是內心很熱情、渴望愛也喜歡聽八卦，這次會有更多反差萌的可愛演出。

郭書瑤表示，《何百芮》讓她學到更多喜劇體驗，讓自己的肢體語言、神情都更為外化、卡通化，甚至融入到日常生活，她也欽佩角色的有話直說，「我覺得能做自己，不在意別人的眼光是很棒的一件事，姚淳耀則認為自己跟羅人傑一樣都是慢熱型，所以常被說講話好像沒有在聽，像活在自己世界，「我殺青後的反應變得很像人傑」。

談到劇中「直男品味」搞笑短片在網路上爆紅，何百芮精心準備的衣服，竟被羅人傑虧像是「購物袋」，郭書瑤笑稱現實生活中沒遇過這樣的人，姚淳耀則說自己本來就是實用派，「所以我演出時候好像都很能體會人傑的心情」。

《何百芮的地獄戀曲》讓郭書瑤、姚淳耀有浪漫的共同下廚橋段，郭書瑤則苦笑表示自己沒有一起下廚的體驗，「之前都是我做給對方，或是其他人做給我吃」。姚淳耀則分享與妻子交往第一次慶生時，花了好幾個小時燉湯頭煮火鍋，點了很多蠟燭擺滿整個客廳，結果事後整理超麻煩，「要收好多蠟燭」。

耶誕節姚淳耀想要度假，吃吃喝喝放鬆一下。（記者陳奕全攝）耶誕節姚淳耀想要度假，吃吃喝喝放鬆一下。（記者陳奕全攝）

接下來就要迎接耶誕節、跨年，郭書瑤表示會在宣傳工作中度過，也在屏東舞台上陪大家跨年。姚淳耀則說想要度假，吃吃喝喝放鬆一下。至於新劇即將開播，郭書瑤掛保證：「大家一起來看《何百芮的地獄戀曲》學習脫單技巧，如果你2026想脫單，一定要收看，姚淳耀也搞笑表示「收看《何百芮的地獄戀曲》，保證讓你的生活不地獄！」

《何百芮的地獄戀曲》2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於台灣大哥大MyVideo、Netflix進行OTT首播。

