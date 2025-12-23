自由電子報
娛樂 電影

台韓男神正面交鋒！《那張照片》票房破億請吃客家菜包

〔記者鍾志均／台北報導〕台韓合製愛情電影《那張照片裡的我們》今首映，電影由金牌監製湯昇榮與導演鄭乃方攜手打造，找來韓星振永、李沐、宋柏緯共組台韓顏值與演技兼具的三角戀陣容，被粉絲笑稱是「耶誕檔最犯規的心動配置」。

《那張照片裡的我們》導演鄭乃方（左起）、方宥心、宋柏緯、李沐、振永、郭德君、導演湯昇榮。（記者胡舜翔攝）《那張照片裡的我們》導演鄭乃方（左起）、方宥心、宋柏緯、李沐、振永、郭德君、導演湯昇榮。（記者胡舜翔攝）

今晚眾人合力完成象徵幸福的「雪人儀式」，讓首映現場直接下起「2025 第一場雪」。導演更豪氣發願，若票房破億，將請全劇組與觀眾一起吃客家菜包回饋，現場立刻掌聲加尖叫。好消息不只如此，片方也透露韓國版權洽談中，電影將在韓國上映。振永一聽立刻露出招牌笑容，興奮表示：「如果真的上映，我請大家吃泡菜五花肉！」

眾人合力完成象徵幸福的「雪人儀式」，左起維宋柏緯、李沐、振永。（記者胡舜翔攝）眾人合力完成象徵幸福的「雪人儀式」，左起維宋柏緯、李沐、振永。（記者胡舜翔攝）

其實《那張照片裡的我們》早在11月金馬影展首映時就累積亮眼口碑。振永日前再度訪台，與宋柏緯合體出席影人場，兩人即興獻唱片尾曲《此刻永遠 Timeless》與插曲《瞬間的遠方》，近300名影迷擠爆現場，還有粉絲特地從日本、韓國飛來支持，甚至出現70多歲的日本資深影迷，讓兩位男神直呼感動。

片中振永與宋柏緯有場情緒張力十足的對手戲，甚至還得「動手」。宋柏緯笑說：「他的表演結構很精準，我比較偏流動派，跟他對戲真的學到很多。」振永則回讚宋柏緯的演技自由又有靈魂，「就算語言不通，光靠表演就能感受到彼此在想什麼。」

李沐（中）笑稱宋柏緯（右）是「貓系男」、振永（左）是「犬系男」。（記者胡舜翔攝）李沐（中）笑稱宋柏緯（右）是「貓系男」、振永（左）是「犬系男」。（記者胡舜翔攝）

被問到未來若再合作想挑戰什麼？宋柏緯說：「這次帥的都他在帥，下次動作戲希望能一起打，讓我也帥一次！」李沐則在一旁神比喻，笑稱宋柏緯是「貓系男」、振永是「犬系男」，許願看到兩人拍真人版《貓狗大戰》，引發全場大笑。

首次參與台灣電影的振永也分享，自己已把預告片傳給韓國圈內好友，包括《善良的女人夫世彌》的劇組夥伴，甚至有導演朋友看預告看到落淚，讓他又驚又喜，接下來還打算把預告片「送給」朱智勛鑑賞，自嘲：「其實有點緊張。」

《那張照片裡的我們》導演鄭乃方（右）、監製湯昇榮。（記者胡舜翔攝）《那張照片裡的我們》導演鄭乃方（右）、監製湯昇榮。（記者胡舜翔攝）

電影拍攝過程同樣話題滿滿，劇組曾遠赴合歡山取景，低溫與高山症雙重考驗。湯昇榮回憶自己在山上邊吐邊吸氧，「但一抬頭就是超美風景。」李沐則笑說冷到發抖，當下「很恨導演」，因為導演區看起來又暖又舒服，讓她記憶深刻。《那張照片裡的我們》於12月24日起全台上映。

