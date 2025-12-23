自由電子報
娛樂 電視

《整形過後》診所在哪？網友一看驚呼：原來是這棟大樓

《整形過後》熱播掀話題，醫美診所原來取景自凱渥總部。（截自《整形過後》畫面）《整形過後》熱播掀話題，醫美診所原來取景自凱渥總部。（截自《整形過後》畫面）

〔記者李紹綾／台北報導〕温昇豪監製、主演的整形外科醫療影集《整形過後》，集結張榕容、安心亞、艾怡良、李廷鎮、劉瑞琪等一線實力派演員同台飆戲，播出後即被網友盛讚為「顏值與演技雙在線」。該劇以醫美診所為核心場景，透過多個整形案例，探討現代人面對外貌焦慮、身分認同、創傷與救贖等議題。隨著劇集熱播，劇中關鍵場景的實際拍攝地點也意外引發討論，成為觀眾關注的新焦點。

凱渥一樓改裝華麗醫美診間。（整形過後劇組提供）凱渥一樓改裝華麗醫美診間。（整形過後劇組提供）

凱渥一樓改裝華麗醫美診間，左為韓星李廷鎮。（整形過後劇組提供）凱渥一樓改裝華麗醫美診間，左為韓星李廷鎮。（整形過後劇組提供）

凱渥一樓改裝華麗醫美診間，右為安心亞、左為鄒承恩。（整形過後劇組提供）凱渥一樓改裝華麗醫美診間，右為安心亞、左為鄒承恩。（整形過後劇組提供）

《整形過後》以醫美為故事核心，劇中温昇豪與張榕容飾演理念截然不同的整形外科醫師，江浩宇（温昇豪飾演）在醫療與商業之間行走，楊雅頌（張榕容飾演）則堅守醫療初衷，兩種價值觀的碰撞，成為劇中最貼近現實醫美產業的縮影。劇中不少案例更改編自整形外科醫師李進良的真實臨床經驗，讓劇情更添寫實厚度。

凱渥一樓改裝華麗醫美診間，右為張榕容、左為韓星李廷鎮。（整形過後劇組提供）凱渥一樓改裝華麗醫美診間，右為張榕容、左為韓星李廷鎮。（整形過後劇組提供）

《整形過後》熱播掀話題，醫美診所原來取景自凱渥總部。（凱渥提供）《整形過後》熱播掀話題，醫美診所原來取景自凱渥總部。（凱渥提供）

而這些案例的集結地「醫美診所」也連帶引發觀眾討論，不少眼尖網友發現，劇中診所的主要場景，正是位於台北博愛路的凱渥總部大樓。劇組拍攝期間，將大樓一樓全面改造成高規格醫美診所，無論空間配置或視覺質感都相當逼真。凱渥員工也分享，拍攝期間進出辦公室需配合劇組調度，有時進出需待導演喊「卡」才能通行，讓平日熟悉的工作場域，多了一層戲劇現場的臨場感，是非常特別經驗。

凱渥一樓改裝華麗醫美診間，左為安心亞、右為韓星李廷鎮。（整形過後劇組提供）凱渥一樓改裝華麗醫美診間，左為安心亞、右為韓星李廷鎮。（整形過後劇組提供）

凱渥一樓改裝華麗醫美診間，圖為韓星李廷鎮。（整形過後劇組提供）凱渥一樓改裝華麗醫美診間，圖為韓星李廷鎮。（整形過後劇組提供）

凱渥頂樓，圖為張榕容。（整形過後劇組提供）凱渥頂樓，圖為張榕容。（整形過後劇組提供）

凱渥頂樓，圖為張榕容。（整形過後劇組提供）凱渥頂樓，圖為張榕容。（整形過後劇組提供）

凱渥頂樓，圖為温昇豪。（整形過後劇組提供）凱渥頂樓，圖為温昇豪。（整形過後劇組提供）

由於多場重要戲份皆在此取景，凱渥總部近期也悄悄成為粉絲口中的「隱藏版朝聖地」。事實上，這棟大樓因空間條件與地段優勢，成為拍攝單位與企業辦公室的租借選項之一。

《整形過後》熱播掀話題，醫美診所原來取景自凱渥總部。（凱渥提供）《整形過後》熱播掀話題，醫美診所原來取景自凱渥總部。（凱渥提供）

《整形過後》熱播掀話題，醫美診所原來取景自凱渥總部。（凱渥提供）《整形過後》熱播掀話題，醫美診所原來取景自凱渥總部。（凱渥提供）

《整形過後》嶄新的題材設定，每一段故事都像一道等待被修補的傷口，寫實而揪心。搭配堅強的演員陣容與貼近人心的故事線，也讓該劇成為近期最受矚目的台劇之一。自12月13日起，每週六晚間9點於公視頻道首播，連播2集；晚間11點同步於公視+、LINE TV、台灣大哥大 MyVideo、Hami Video 上架。八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視也將於明年陸續接棒播出。

《整形過後》熱播掀話題，醫美診所原來取景自凱渥總部。（凱渥提供）《整形過後》熱播掀話題，醫美診所原來取景自凱渥總部。（凱渥提供）

