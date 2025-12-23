角色慘被王品澔「搶走」 男星笑看試鏡落敗：我們是同一型

王品澔（前排右起）、謝章穎、陳姸霏、黃河、導演王逸鈴、王真琳、主持人阿松出席《人生只租不賣》。（公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃河、陳姸霏、王真琳、謝章穎、王品澔在公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》為「星河房管事務所」成員，4人19日與飾演神秘網友的王品澔出席特映會，被問到最想挑誰當工作夥伴或室友，王真琳獲最高票，只因她劇中精通修水電，被調侃「根本想找傭人」。

《人生只租不賣》導演王逸鈴（右起）、王真琳、黃河、陳姸霏、謝章穎、王品澔難得齊聚。（公視台語台提供）

陳姸霏首次挑戰台語喜劇，劇中不斷和黃河作對，她笑說角色「幸琪」很白目，每天生活「放爛爛」，想怎樣就怎樣，但演起來超開心。其中一幕她要跟房客道歉，心不甘情不願故意大喊：「真Sorry！」台、英語夾雜成笑點。她透露原本是安排講「對不起」，因為黃河那陣子剛好在說英文，她靈機一動改用Sorry，沒想到太順口，有次拍另一場較為正經的戲碼，竟又脫口「真Sorry」，讓工作人員大爆笑。

導演王逸鈴（右起）帶著演員群王真琳、黃河、陳姸霏、謝章穎以及王品澔齊聚《人生只租不賣》特映會。（公視台語台提供）

《人生只租不賣》出動5位台語老師，演員事先進行好幾個月訓練，其中陳姸霏、謝章穎、王品澔台語本來就流利，黃河和王真琳則是初學者，王真琳坦言前期很怕拖累大家，加上曾在韓國讀書，台語會怪腔怪調，像台語「真正（真的）」和韓語「진짜」發音類似，她念起來就像韓語。她當天全台語自我介紹：「這是我第一齣台語劇，台語是很美的語言，很感謝大家教導我。我飾演的姍姍不擅長表達但做人很實在，希望大家會喜歡！」苦練成果獲得熱烈掌聲。

謝章穎劇中飾演「阿林」學長，性格臭屁，總把工作丟給王真琳飾演的「姍姍」。他被公認台語最強，但自爆小時候怎麼都無法區分橘子（柑仔kam-á）和蛤蜊（蚶仔ham-á）的發音，有次想吃橘子，說成「蚶仔」讓阿公傻眼又好笑。

「星河房管事務所」成員王真琳（右起）黃河、陳姸霏、謝章穎在《人生只租不賣》共患難。（公視台語台提供）

前4集精華王品澔並未現身，令人好奇他的身分，他說還無法透露角色，只賣關子是一位「神祕網友」，但看完精華版最想挑戰林予晞飾演的「嵐姐」，因為劇中只要頌缽冥想、燒聖木，感覺不用做什麼事情，生活很Chill。他也分享一段和謝章穎的緣分，原來兩人都曾試鏡《拜六禮拜》孫曉健一角，最後由王品澔出演，謝章穎開玩笑說：「這也代表我們是同一型的。」笑翻全場。

「星河房管事務」五人組各有特色，主持人好奇問大家若現實生活中要挑選室友或工作夥伴會選誰？陳姸霏和王品澔異口同聲選姍姍當室友：「她會修水電，任何東西壞掉，就可以請她修。」謝章穎、黃河也挑姍姍當工作夥伴，因為可以幫忙處理很多事，讓主持人忍不住調侃：「你們根本只是想找傭人吧！」導演最後表示，這齣劇愛情、親情、友情都跟房子有連結，有笑有淚，涵蓋很多獨特的情感文化，希望大家2026年都可以有個溫暖的開始。

黃河（左）和陳姸霏在《人生只租不賣》是一對歡喜冤家，戲外感情也不錯。（公視台語台提供）

《人生只租不賣》探討新世代中不同的居住型態，包括近年廣受討論的社會住宅等，以輕喜劇結合社會議題，打造出「新型態台語職人劇」，也是首部以房管為題材的台語劇集，期望讓租屋故事成為美好的生活實驗室，重新定義對房屋和家的想像。《人生只租不賣》全劇12集，將於2026年1月11日每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

