游安順11歲兒首拍電影超鎮定 連丟神回應全場笑翻

懷秋（左起）、游禮、徐順理、高捷、陳玫君、吳震亞。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕游安順的兒子、年僅11歲的游禮參與電影《叫我驅魔男神》演出，一開口滿滿童言童語，逗樂訪問現場。

目前就讀小學五年級的游禮，聊起首次參與電影演出毫不怯場。（記者潘少棠攝）

目前就讀小學五年級的游禮，聊起首次參與電影演出毫不怯場，直說：「覺得拍戲很好玩，就來試試看。」被問到未來會不會繼續演戲，他不把話說死，淡定回：「有可能。」至於是上學好玩，還是演戲好玩？他想都沒想，直說：「都好玩。」

有個會演戲的爸爸，是否私下有特別指導？游禮說：「爸爸有教一些動作。」由於他在片中需要畫符咒，記者順勢問他怕不怕鬼，他秒回：「不怕。」語氣十分篤定。

對於片酬如何處理，游禮相當有主見說要自己存起來。（記者潘少棠攝）

至於會不會想帶同學、朋友進電影院支持，游禮神來一筆回答：「15+（15歲以上）才能看。」一句話既守規定又自帶笑點。談到現實層面的「片酬怎麼處理？」游禮相當有主見說：「我自己拿走，存起來。」

聊到當初接下角色的原因，他毫不避諱，「爸爸要我試試看，看爸爸演戲也很開心。」最後請他幫忙推薦《叫我驅魔男神》，游禮再度丟出金句：「請他們來贊助。」笑翻全場。

