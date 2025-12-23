耶誕節6招小撇步吸好運 逆轉勝喜氣自然來
耶誕節6招小撇步吸好運。（法新社）
〔娛樂頻道／綜合報導〕耶誕節即將到來，雖然是西洋節日，不過命理專家小孟老師說，這時候因與伴侶、親友相聚，加上熱鬧歡愉的節日氛圍，其實可以透過6個小方法改變自己的運勢，只要運勢打開，接下來就能迎接喜悅、好運與財富。
●6大開運方法
♕穿紅色衣物
耶誕節在西方大多穿紅衣戴紅帽，意味喜氣，平安夜與耶誕節配戴紅色飾品能招來喜氣。
♕壁爐旁或床頭放小襪子
西方傳說中，耶誕節時耶誕老人會從煙囪滑進家中，將禮物放在床頭或壁爐旁。於是，人們會在這兩處掛上襪子，讓耶誕老人將禮物放入其中，象徵豐收與富足的祝福。
♕耶誕樹上掛星星
耶誕節要放耶誕樹的人，一定要在樹頂上掛上星星，有明亮照耀前方之路的含意，也代表新的一年來到，一切是新的開始。
♕明亮處放一頭鹿
耶誕老人駕著麋鹿與雪橇前來，麋鹿是能抵抗寒冬的動物，因此在明亮處放鹿，有抵抗負面運勢的效果。
♕放十字架
平安夜也是耶穌誕生的日子，可在平安夜放十字架在身上，入睡前拿起十字架禱告，祝福自己來年平安順利。
♕平安夜要掃塵
西方部分地區與中國習俗相似，人們也會在平安夜大掃除，寓意除舊布新、迎接新氣象。
☆民俗說法僅供參考☆