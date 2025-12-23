自由電子報
娛樂 星座

耶誕節6招小撇步吸好運 逆轉勝喜氣自然來

耶誕節6招小撇步吸好運。（法新社）耶誕節6招小撇步吸好運。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕耶誕節即將到來，雖然是西洋節日，不過命理專家小孟老師說，這時候因與伴侶、親友相聚，加上熱鬧歡愉的節日氛圍，其實可以透過6個小方法改變自己的運勢，只要運勢打開，接下來就能迎接喜悅、好運與財富。

●6大開運方法

♕穿紅色衣物

耶誕節在西方大多穿紅衣戴紅帽，意味喜氣，平安夜與耶誕節配戴紅色飾品能招來喜氣。

♕壁爐旁或床頭放小襪子

西方傳說中，耶誕節時耶誕老人會從煙囪滑進家中，將禮物放在床頭或壁爐旁。於是，人們會在這兩處掛上襪子，讓耶誕老人將禮物放入其中，象徵豐收與富足的祝福。

♕耶誕樹上掛星星

耶誕節要放耶誕樹的人，一定要在樹頂上掛上星星，有明亮照耀前方之路的含意，也代表新的一年來到，一切是新的開始。

♕明亮處放一頭鹿

耶誕老人駕著麋鹿與雪橇前來，麋鹿是能抵抗寒冬的動物，因此在明亮處放鹿，有抵抗負面運勢的效果。

♕放十字架

平安夜也是耶穌誕生的日子，可在平安夜放十字架在身上，入睡前拿起十字架禱告，祝福自己來年平安順利。

♕平安夜要掃塵

西方部分地區與中國習俗相似，人們也會在平安夜大掃除，寓意除舊布新、迎接新氣象。

☆民俗說法僅供參考☆

