暴食YTR挑戰競技吃播竟「偷吐」！ 引網友撻伐宣布停更

以暴食出名的韓國知名YTR「Togimochi」，在被拍到飯後立即吐出食物的影片後，目前已暫停YT影片拍攝，並承認是因為個人健康狀況不佳和「不健康的減肥方法」所致。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國知名競技吃播YTR「Togimochi」今（23日）突然在YouTube頻道上宣布將無限期停更，讓追蹤她影片的逾85萬訂閱者十分震驚。

過去10年間一直發布各式吃播影片的Togimochi，從新品試吃、名店開箱到旅遊美食踩點報導，都深受粉絲喜愛，不過，本月一段她在競技吃貨挑戰中，突然吐出所吃食物的影片，隨即在網路上瘋傳並引發爭議。

這位部落客名叫Togimochi，出生於香川縣，目前居住在韓國。她在首爾生活了十多年，以競食影片、ASMR（顱內高潮）影片以及對韓國美食和咖啡館的介紹而走紅。她的YouTube頻道目前擁有超過85萬訂閱者。

「偷吐」事件發生當天Togimochi正在品嚐了從釜山知名連鎖餐廳「明朗熱狗」（Myungrang Hot Dog）訂購的熱狗（韓風美式熱狗）。事實上，Togimochi曾在2022年發布過一段名為「明朗熱狗全類型挑戰」的影片，她挑戰吃掉該連鎖店的11個熱狗。而在最新發布長達約11分鐘的短片中，她那天獨自吃了5個熱狗，不過，影片發布當天，一位X網站的用戶分享影片中的一個片段，並評論道：「Togimochi吐了…太震驚了。」截至22日晚間，該片段的觀看次數已超過1200萬。

在X網站上發布的片段中，可見Togimochi咬了一口熱狗，便驚呼「太好吃了！」沒到片刻之後，她似乎偷偷地把嘴裡的東西吐到了桌子底下（據拍下這段內容的拍片者指稱）。目前在Togimochi的頻道上已找不到「明朗熱狗」的吃播內容。

有網友認為，Togimochi吐出熱狗可能是因為覺得味道不對勁，雖然具體原因尚不清楚，但這段影片卻引發了軒然大波，因為它觸及了競食的本質，Togimochi因此在X上遭到了批評，有粉絲認為：「我一直是他的忠實粉絲，所以聽到她這樣背叛我，感到很震驚。」、「支持了他8年，現在這樣太讓人難過了。」

爭議過後，Togimochi隨即發布一段名為「報告：我近幾個月的情況和身體狀況。關於未來」的影片，公開自己近況。影片中，她承認「我看起來很累」，並表示「「我通常心理素質很強，但責任感讓我不堪重負，為了完美完成工作，我把自己逼到了極限。」據悉，她還飽受偏頭痛和眩暈的困擾。

Togimochi坦言，「我決定暫停工作的主要原因是我對待女兒和母親的態度。因為我無法放鬆，在拍攝期間我狠狠地打了女兒，還和母親發生了激烈的爭吵。我強烈地感受到我沒有珍惜對我重要的人，也沒有珍惜自己，我強烈地感到我不能再這樣下去了。」

她還表示：「我的身心狀態都很糟糕，我一直在以『不健康的方式』減肥，而且體檢顯示有腸胃問題，所以我的情況很嚴重。首先，我會好好照顧自己，專注於恢復身心健康。非常感謝一直以來支持我的所有人。我會盡全力以最佳狀態回歸。」

