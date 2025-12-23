自由電子報
娛樂 最新消息

（影）袁艾菲超商遭噁男襲胸 尪怒嗆「不吞忍」

女星袁艾菲（左）於2019年和認識超過10年的幕後工作人員「老魚」結婚。（翻攝自IG）女星袁艾菲（左）於2019年和認識超過10年的幕後工作人員「老魚」結婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星袁艾菲於2019年和認識超過10年的幕後工作人員「老魚」結婚，夫妻倆目前以共同經營YouTube頻道為主。昨（22）老魚罕見在社群平台發影片痛斥「噁男」，原來是袁艾菲近期遭到襲胸事件，讓老魚氣到大喊不吞忍。

老魚認為「這些噁男真的是該死，然後女生要學習保護自己警戒拉高，不吞忍！！！！」一邊洗澡一邊狂噴的老魚說，這件事其實在他心裡很久了，之前幾次都選擇忍耐，不過，這次他真的忍無可忍。

袁艾菲在超商被陌生男子襲胸。（番社自IG）袁艾菲在超商被陌生男子襲胸。（番社自IG）

老魚還原事發經過，前陣子袁艾菲逛超商的時候，有一名陌生男子粗魯伸出鹹豬手摸了袁艾菲的胸部，之後還裝得若無其事的說「抱歉」，讓人覺得噁心至極。老魚看不慣這些色狼，放話「不要以為女生都不知道」，老魚更指出很多時候受害者當下沒有反擊，其實只是忍住或者嚇到不知所措。

老魚狂噴抱著僥倖心態進行騷擾的人。（翻攝自IG）老魚狂噴抱著僥倖心態進行騷擾的人。（翻攝自IG）

說著說著老魚認為現行法律太輕，才讓這些有心人抱著僥倖心態，抱著「賭一把」的心態做這些猥瑣的事，倘若對方忍氣吞聲，就能躲避責罰。但老魚呼籲在公共場合只要發現有人舉止怪怪的，就要立刻保護好自己，並保持安全距離。老魚也超Man的說，很多事都會遵循種子法則，「你種了什麼因，未來會用很多倍的方式，回報在你身上」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

在 Instagram 查看這則貼文

老魚（@denzel.yu）分享的貼文

