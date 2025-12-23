AcQUA源少年交換禮物成爆料大會 團員驚收無用小物

AcQUA源少年化身「Soothe時氛聖誕摯友」。（Soothe時氛提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕AcQUA源少年以「Soothe時氛聖誕摯友大使」身分出席品牌 Soothe時氛 x AcQUA源少年「聖誕特別陪伴場」，於台北天母SOGO百貨與粉絲共度一段感恩回饋的時光。活動自傍晚六點一路陪伴到晚間將近十點，近百位粉絲在香氣與燈光交織的空間裡，一起替這一年畫下溫暖註解。隊長莑茗分享，陪伴其實不需要轟轟烈烈，「有時候只是你在，我也在，那種被理解、被接住的感覺，就是陪伴。」

AcQUA源少年化身「Soothe時氛聖誕摯友」。（Soothe時氛提供）

而這份陪伴也將一路延續到跨年夜，AcQUA源少年接下來將連續趕場兩場跨年，分別前往高雄與雲林迎接新的一年，其中高雄舞台將攜手「鼓鼓」呂思緯帶來獨家合作；至於雲林場是否藏有驚喜，團員們則默契十足地賣關子，笑說：「現場見！」

隊長莑茗曾收到鴨子造型睡衣傻眼。（Soothe時氛提供）

活動中聖誕交換禮物話題也讓現場變成爆料大會，莑茗笑說自己送禮太實用，最難忘抽到鴨子造型睡衣的震撼；秉諭偏好香氛與擴香，覺得味道能默默陪伴；佾暘則笑說最怕沒用的小東西，零食和實用小物最保險。弘道活動後也暖心表示：「真的很愛海星們（粉絲），一整年以來的等待、支持，還有從不缺席的陪伴，這一年我能出現的時間不多，只有暑假、寒假，但你們還是願意等我回來，那種被相信、被珍惜的感覺，讓我覺得自己很幸運，也提醒我為什麼要繼續努力。」

弘道赴美唸大學，寒暑假才返台，感謝歌迷仍支持他。（Soothe時氛提供）

回顧這一年，源少年坦言，許多重要時刻都是在粉絲的陪伴下走過來的。秉諭分享，有時也會懷疑自己做得夠不夠好，但只要站上舞台看到熟悉的臉、留言與燈牌，心裡就會突然安定下來，能在年末透過這樣一場陪伴場，把心裡的謝謝好好說出口，是一件很重要的事，「是你們讓我有繼續前進的勇氣，明年也一起吧。」

