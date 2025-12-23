自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AcQUA源少年交換禮物成爆料大會 團員驚收無用小物

AcQUA源少年化身「Soothe時氛聖誕摯友」。（Soothe時氛提供）AcQUA源少年化身「Soothe時氛聖誕摯友」。（Soothe時氛提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕AcQUA源少年以「Soothe時氛聖誕摯友大使」身分出席品牌 Soothe時氛 x AcQUA源少年「聖誕特別陪伴場」，於台北天母SOGO百貨與粉絲共度一段感恩回饋的時光。活動自傍晚六點一路陪伴到晚間將近十點，近百位粉絲在香氣與燈光交織的空間裡，一起替這一年畫下溫暖註解。隊長莑茗分享，陪伴其實不需要轟轟烈烈，「有時候只是你在，我也在，那種被理解、被接住的感覺，就是陪伴。」

AcQUA源少年化身「Soothe時氛聖誕摯友」。（Soothe時氛提供）AcQUA源少年化身「Soothe時氛聖誕摯友」。（Soothe時氛提供）

而這份陪伴也將一路延續到跨年夜，AcQUA源少年接下來將連續趕場兩場跨年，分別前往高雄與雲林迎接新的一年，其中高雄舞台將攜手「鼓鼓」呂思緯帶來獨家合作；至於雲林場是否藏有驚喜，團員們則默契十足地賣關子，笑說：「現場見！」

隊長莑茗曾收到鴨子造型睡衣傻眼。（Soothe時氛提供）隊長莑茗曾收到鴨子造型睡衣傻眼。（Soothe時氛提供）

活動中聖誕交換禮物話題也讓現場變成爆料大會，莑茗笑說自己送禮太實用，最難忘抽到鴨子造型睡衣的震撼；秉諭偏好香氛與擴香，覺得味道能默默陪伴；佾暘則笑說最怕沒用的小東西，零食和實用小物最保險。弘道活動後也暖心表示：「真的很愛海星們（粉絲），一整年以來的等待、支持，還有從不缺席的陪伴，這一年我能出現的時間不多，只有暑假、寒假，但你們還是願意等我回來，那種被相信、被珍惜的感覺，讓我覺得自己很幸運，也提醒我為什麼要繼續努力。」

弘道赴美唸大學，寒暑假才返台，感謝歌迷仍支持他。（Soothe時氛提供）弘道赴美唸大學，寒暑假才返台，感謝歌迷仍支持他。（Soothe時氛提供）

回顧這一年，源少年坦言，許多重要時刻都是在粉絲的陪伴下走過來的。秉諭分享，有時也會懷疑自己做得夠不夠好，但只要站上舞台看到熟悉的臉、留言與燈牌，心裡就會突然安定下來，能在年末透過這樣一場陪伴場，把心裡的謝謝好好說出口，是一件很重要的事，「是你們讓我有繼續前進的勇氣，明年也一起吧。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中