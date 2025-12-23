國際超模富永愛孕肚曝光 對外公開：尚未登記結婚

43歲國際級超模富永愛是第一個打破種族隔閡登上國際舞台的模特兒。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕43歲國際級超模富永愛是第一個打破種族隔閡登上國際舞台的模特兒，她和前夫育有一名20歲的兒子，如今她又宣布自己懷孕，孩子的爸爸是39歲演員山本一賢，今（23）富永愛在限時動態公開自己和員工聚餐的照片，畫面中孕肚明顯，富永愛所屬事務所也對媒體表示：目前尚未與山本一賢登記結婚。

富永愛孕肚首度曝光。（翻攝自IG）

這是富永愛傳出懷孕後受次曝光，網友也肉搜出孩子的爸爸是身高180公分、外型粗獷的山本一賢。近期山本一賢接受媒體採訪時，自曝是一個不太能固定工作的人，他說：「我沒辦法每天去同一個地方，一旦失去興趣就不想去了。而且如果靠打工等方式固定有收入，反而會失去飢渴感」。

請繼續往下閱讀...

由於富永愛和山本一賢尚未登記結婚，加上山本一賢不太能固定工作，外界猜測孩子出生後可能由富永愛負責主要養育責任。

富永愛肚子裡的孩子懷的是山本一賢的孩子。（翻攝自X）

35歲才主演電影《JOINT》的山本一賢，目前他擔任男主角的電影作品《火之華》正在上映中，他在新潟取景拍攝時愛上當地生活，將生活重心放在新潟，也會租借農地耕作，過著近似自給自足的生活，偶有工作才會回到東京。

山本一賢主演的《火之華》讓他迷上新潟的生活。（翻攝自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法