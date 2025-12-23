自由電子報
娛樂 音樂

張惠妹給靈感！許富凱新歌首唱「心碎感」曝光

許富凱跨年夜連趕兩場，將首唱新歌。（何樂音樂提供）許富凱跨年夜連趕兩場，將首唱新歌。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王許富凱推出年度壓軸創作《對我祝福》，2025年即將結束，新專輯尚未發行之前，許富凱希望再以一首新歌當作禮物送給支持他的歌迷，今年跨年夜他將連趕嘉義、屏東2場演出，預告將獻出新歌首唱，許富凱表示：「想對過去這一年的自己說聲辛苦了，一路走過來我們一起堅持到底，希望未來的我能更了解自己想要的、想做的，2026繼續迎接更多未知的挑戰！」

許富凱獻出椎心創作《對我祝福》。（何樂音樂提供）許富凱獻出椎心創作《對我祝福》。（何樂音樂提供）

2025年是許富凱以「歌」祝福的一年。他為實境節目《瓜田冠軍的誕生》詞曲創作宣傳曲《滿滿的》；再有《拾歌Plus 2025讚聲演唱會》北中南演出四場皆秒殺滿座，並在演唱會上獻唱新歌《會記得喔》，讓現場歌迷大飽耳福。為北流「摩登時代：唱片轉動．流行誕生」特展演唱主題歌《ブラジル喫茶店的歌》，重現華語經典年代，沉浸迷人臺語爵士樂；再為影集《我們與惡的距離 II》獻唱中文插曲《最好安排》，國台語雙聲道的精彩演繹累積許多好口碑。

推出距離上一張專輯發行《五木大学》已相隔兩年，期間許富凱不只參與實境節目，更演出《五木大学－夜の女王櫻子媽媽》音樂劇，並拿下第一屆台北戲劇獎最佳音樂劇類男主角，再有各類演出活動佔滿行事曆，也讓樂迷們每次見面就對偶像許願新專輯趕緊到來。許富凱也送給歌迷2026祝福：「只希望歌迷們都能健康，因為健康太重要了！」

許富凱獻出椎心創作《對我祝福》。（何樂音樂提供）許富凱獻出椎心創作《對我祝福》。（何樂音樂提供）

《對我祝福》由許富凱填詞，再由許富凱、王士榛共同譜曲完成。旋律始於許富凱一直很喜歡張惠妹的一首歌《真實》，這首歌的原曲是韓國曲，讓他想試著填進台語歌詞看看，才有了最初的樣貌。製作人王士榛給予許富凱很多音樂上的想法，讓遇到撞牆期陷入漩渦卡關的許富凱，能夠找到新技能跨過門檻破關完成，進而共同完成了旋律。

許富凱跨年夜連趕兩場，將首唱新歌。（何樂音樂提供）許富凱跨年夜連趕兩場，將首唱新歌。（何樂音樂提供）

這次MV更是吸睛，邀來導演林士鈞操刀，這也是許富凱二度與春沐國際合作，首次是《伊的身邊已經有別人2023》MV，奪下國際多項大獎肯定，這回導演運用AI技術來製作，MV裡栩栩如生的許富凱可是一大工程，為此在前期反覆測試了數百張照片素材，針對人物狀態、光線與畫面密度不斷調整，只要情緒斷裂或畫面過於數位化，就必須重新來過。

MV不採線性敘事，而是以情緒作為主要敘事核心，導演表示：「畫面不著重事件本身，而是透過光影、色塊與模糊邊界，呈現記憶中殘留的感受，氛圍內斂、安靜，帶著孤獨感與溫度，希望觀眾隨著許富凱的音樂感受情緒，而非理解一個被說清楚的故事。」許富凱對於成品激賞：「MV導演非常厲害！聽完歌曲後，在短短時間內呈現出這樣的畫面，看了真的有心碎感，我個人非常喜歡！」

