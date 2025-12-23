日劇「最強岳父母」堪稱人間月老 成功撮合2對夫妻

堪稱人間月老的「國民岳父母」宇梶剛士（左）、富田靖子。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕34歲日劇女神波瑠秘密嫁給29歲男星高杉真宙，震驚演藝圈。兩人2023年合拍日劇《Mr.新娘》結緣，朝夕相處4個月，該劇播完數月後傳出交往消息，如今終成正果。不過，眼尖的網友發現真正厲害的卻是在戲裡飾演波瑠雙親的宇梶剛士、富田靖子，因為先前在《月薪嬌妻》當中他們同樣飾演女主角新垣結衣的父母，而她也和同劇男主角星野源結婚。

34歲日劇女神波瑠（左）秘密嫁給29歲男星高杉真宙。（翻攝自X）

這對堪比人間月老的「國民岳父母」，多年前就曾合體演出好爸媽，此次《Mr.新娘》的波瑠、高杉真宙從螢幕情侶進化成現實生活中的夫妻。2016年宇梶剛士、富田靖子在《月薪嬌妻》當中也飾演新垣結衣的爸媽，之後她也嫁給星野源過著快樂的生活。

「國民岳父母」成功撮合兩對情侶，只能說這對好爸媽果然是最強桃花牽線人，演出之後必出喜事。更有網友已經開始期待兩人下次合體又能撮合哪對情侶？

《月薪嬌妻》戲裡新垣結衣（左）的父母就是宇梶剛士、富田靖子，之後她也成功嫁給星野源。（翻攝自X）

