聞「校園割喉案」宣判 李怡貞：世界很破爛，但還有力氣縫補

2年前駭人聽聞的「國中割喉案」高等法院宣判結果，向2名少年分別求處12年、11年的型期，當新聞畫面上的受害學生父母當庭哭喊「判太輕」時，讓不少同為父母者一方面為之鼻酸，另方面也擔心當校園暴力發生在自已小孩身上時，該怎麼辦？

事件源起於國中郭姓少年想為乾妹林姓少女出氣，而持刀傷害同校國中生，一審將乾哥郭及乾妹林各判9年、8年；二審台灣高等法院昨（22日）認定2名少年請求輕判無理由，但依據醫療機構針對少年個別相關之評估結果、再犯風險的調查報告，檢方請求重判有理由，將郭姓少年改判12年、林姓少女改判11年。全案可上訴。

對此結果，美女律師李怡貞有感而發，尤其在經過日前的北捷張文事件，讓她免擔心該如何教育孩子？當社會風氣越來越亂，是不是真的要站出來？見義勇為是否該被鼓勵？她直言，「棒打出頭鳥而且會被打的很慘。」但反觀自己的親身經歷，當自己面對威脅與挑釁時，不管是現實上或是網路上，她總是義無反顧的勇敢回擊，現階段因女兒還小雖然無法第一時間回擊，但她認為從小培養自保的能力很重要，她更不忘告誡孩子：世界很破爛，但願我們都不要灰心，我們還有力氣縫補！

她在臉書發文表示：

這個案件其實我當初看了真的很痛心，尤其是我在國中時期也擔任過風紀股長，負責管理秩序，受害少年只不過做了一樣的事，就失去寶貴的性命。

而且，還被刺了十（十是新聞資訊，有網友補充為七），往致命的地方刺。

因為犯嫌是少年，所以判決結果沒有我們期待的無期徒刑，法律的規定，我想不管是一審或是二審的法官都有在斟酌，其實以少年的身分來說，我認為算是重判，但是以人情來說，這樣的刑度是沒有人可以接受的結果。

尤其是看到新聞，事發三年，少年的家長顯然並沒有積極的和被害人家屬談和解，想當然民事訴訟拖延到底，也可能只得到一張債權憑證，少年二審出庭依然吊兒郎當，無所謂的態度，去牢中到底是去反省還是去拓展黑暗勢力的人脈去學習擺爛？

尤其辛苦栽培耿直的數理資優生孩子，卻因爲這些不值得的雜碎而枉然送命，誰會甘心？

經過這個事件，我們該如何教育我們的孩子？

社會風氣越來越亂，是不是真的要站出來？

見義勇為是否該被鼓勵？

棒打出頭鳥而且會被打的很慘。

而且尋釁滋事的人總是喜歡找這些出頭的人，做正確的事的說正確話的人。

我自己親身經歷各種各樣的威脅與挑釁，不管是現實上或是網路上，我總是義無反顧的勇敢回擊。

但我也一直在想，該怎麼教育自己的孩子？我自己這麼做是不是代表孩子也該如此仿效？這個精神是不是應該被傳承？

所以在女兒還沒有實力，還沒有武功的時候，任何同學來招惹，我總是告訴女兒「告訴他這樣不對，告訴老師，不要理他」

我不希望女兒硬碰硬而因此受傷。

平時讓女兒多和配偶去運動，訓練反應力，上武術課訓練防身，和女兒一起打薩爾達，潛移默化應對各種怪物的情境，打不過就跑，否則真的會「鼠」很多次。

但是當實力漸漸增強，武器漸漸多，武功招式也漸漸練起來，確定一些怪是可以兩三下解決的，我們就要勇敢面對迎戰。

打贏的唯一的方式

就是累積實力，裡內外的實力。

世界很破爛，但願我們都不要灰心也還有力氣縫補！

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

