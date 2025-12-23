自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

「宣美御用舞者」車炫承宣布好消息 親曝：抗癌成功

韓國女星宣美（左）和御用舞者車炫承感情超級好。（翻攝自IG）韓國女星宣美（左）和御用舞者車炫承感情超級好。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女星「SUNMI」宣美御用舞者車炫承因長相帥氣、身材精壯，被封為「最帥天菜舞者」，甚至還參加過《單身即地獄》節目，今年9月證實自己罹患血癌的他，經過抗癌治療，昨（22）日在社群平台親發聲「我完全康復了」，他不但分享了自己的抗癌之路，更開心說：就像收到一份提前到來的耶誕禮物。

宣美御用舞者車炫承因長相帥氣、身材精壯，被封為「最帥天菜舞者」。（翻攝自IG）宣美御用舞者車炫承因長相帥氣、身材精壯，被封為「最帥天菜舞者」。（翻攝自IG）

車炫承說自己今年6月確診罹患血癌，當時他覺得自己的生命一瞬間就縮短了，心中突然想起還有很多事都還沒做、很多夢想尚未完成。起初，他無法告訴任何人，每天都活在恐懼與困惑中，之後他下定決心接受治療，直球對決病魔。昨日他開心在社群網站歡呼「各位！！我被治癒了！！！」

車炫承坦言，從血癌剛開始出現症狀時，心中十分恐懼。（翻攝自IG）車炫承坦言，從血癌剛開始出現症狀時，心中十分恐懼。（翻攝自IG）

他表示自己這段看似永無止境的打架人生，終於告一段落。車炫承坦言，從血癌剛開始出現症狀的時候，「如果不會好呢？」這樣的恐懼始終存在他的心裡，而且他也覺得一切都失控了，心裡冒出「會不會腦出血、腦梗塞？甚至連心臟都出問題呢？」，許多疑問讓他感到事態正在往不好的方向前進。直到某日，他突然開竅，認為：「就算無法阻止病情惡化，至少也要嘗試放慢速度」，他告訴自己，如果連心態都垮掉，只會讓情況惡化得更快，因此他開始逼迫自己不要被恐懼吞噬。

車炫承抗癌仍堅持追逐夢想。（翻攝自IG）車炫承抗癌仍堅持追逐夢想。（翻攝自IG）

車炫承一開始認為化療痛苦又討厭，不過經過一次發燒逼近40度自己卻毫無感覺的經歷後，他才發現痛苦不見得是壞事，因為痛苦是活著的過程。之後，車炫承能夠笑著面對恐懼與疲勞，如今迎來康復消息，讓他開心不已，更分享生病真的很累、很辛苦，但請不要放下笑容與希望。

車炫承宣布自己完全康復。（翻攝自IG）車炫承宣布自己完全康復。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中