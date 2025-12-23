「宣美御用舞者」車炫承宣布好消息 親曝：抗癌成功

韓國女星宣美（左）和御用舞者車炫承感情超級好。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女星「SUNMI」宣美御用舞者車炫承因長相帥氣、身材精壯，被封為「最帥天菜舞者」，甚至還參加過《單身即地獄》節目，今年9月證實自己罹患血癌的他，經過抗癌治療，昨（22）日在社群平台親發聲「我完全康復了」，他不但分享了自己的抗癌之路，更開心說：就像收到一份提前到來的耶誕禮物。

宣美御用舞者車炫承因長相帥氣、身材精壯，被封為「最帥天菜舞者」。（翻攝自IG）

車炫承說自己今年6月確診罹患血癌，當時他覺得自己的生命一瞬間就縮短了，心中突然想起還有很多事都還沒做、很多夢想尚未完成。起初，他無法告訴任何人，每天都活在恐懼與困惑中，之後他下定決心接受治療，直球對決病魔。昨日他開心在社群網站歡呼「各位！！我被治癒了！！！」

車炫承坦言，從血癌剛開始出現症狀時，心中十分恐懼。（翻攝自IG）

他表示自己這段看似永無止境的打架人生，終於告一段落。車炫承坦言，從血癌剛開始出現症狀的時候，「如果不會好呢？」這樣的恐懼始終存在他的心裡，而且他也覺得一切都失控了，心裡冒出「會不會腦出血、腦梗塞？甚至連心臟都出問題呢？」，許多疑問讓他感到事態正在往不好的方向前進。直到某日，他突然開竅，認為：「就算無法阻止病情惡化，至少也要嘗試放慢速度」，他告訴自己，如果連心態都垮掉，只會讓情況惡化得更快，因此他開始逼迫自己不要被恐懼吞噬。

車炫承抗癌仍堅持追逐夢想。（翻攝自IG）

車炫承一開始認為化療痛苦又討厭，不過經過一次發燒逼近40度自己卻毫無感覺的經歷後，他才發現痛苦不見得是壞事，因為痛苦是活著的過程。之後，車炫承能夠笑著面對恐懼與疲勞，如今迎來康復消息，讓他開心不已，更分享生病真的很累、很辛苦，但請不要放下笑容與希望。

車炫承宣布自己完全康復。（翻攝自IG）

