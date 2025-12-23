自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

郭書瑤單身7年罕暈船 認「該做的都做了」遭斷崖式分手…情傷近2年

郭書瑤（左）、姚淳耀今出席八大影集《何百芮的地獄戀曲》宣傳活動。（記者陳奕全攝）郭書瑤（左）、姚淳耀今出席八大影集《何百芮的地獄戀曲》宣傳活動。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭書瑤、姚淳耀今（23日）出席八大影集《何百芮的地獄戀曲》宣傳活動，兩人戲裡有情感糾葛，戲外聊到感情狀態，郭書瑤自招，單身7年間，有被一位約會對象「斷崖式分手」，且兩人「該做的都做了」，她花了近2年才走過這段情傷。

郭書瑤單身邁入第7年，坦言現在很享受單身生活。（記者陳奕全攝）郭書瑤單身邁入第7年，坦言現在很享受單身生活。（記者陳奕全攝）

郭書瑤單身邁入第7年，坦言現在很享受單身生活，「自由度很高，想做什麼就做什麼，還可以幫朋友帶小孩，朋友很積極幫我介紹對象，我都覺得滿有趣的」。看似瀟灑的她，其實也曾為情所傷，透露這7年裡，曾和一名圈外男生約會約半年，對方是「朋友的朋友」，相處過程中，她好不容易敞開心房，卻迎來完全沒預警的結局。

郭書瑤（左）自招，單身7年間，有被一位約會對象「斷崖式分手」，花近2年才走出情傷。（記者陳奕全攝）郭書瑤（左）自招，單身7年間，有被一位約會對象「斷崖式分手」，花近2年才走出情傷。（記者陳奕全攝）

被問到為何沒下文，郭書瑤無奈說：「我發誓，我真的不知道。」她形容那段關係「我自己覺得在一起了，但人家可能覺得沒有」，甚至苦笑點出這正是現在年輕人很常見的Ghosting，「就是斷崖式分手，直接斷聯」。

姚淳耀（右）在旁默默「吃瓜」，被虧「不要當故事聽好不好，貢獻一下！」（記者陳奕全攝）姚淳耀（右）在旁默默「吃瓜」，被虧「不要當故事聽好不好，貢獻一下！」（記者陳奕全攝）

郭書瑤坦承，與這位約會對象「該做的事情都有做」，姚淳耀在旁默默「吃瓜」，還被她當場氣笑虧：「你不要這樣吧，我們是一起來宣傳的，不要當故事聽好不好，貢獻一下！」她回憶，自己是在某天打電話給對方時，才發現怎麼都打不出去，才知道被封鎖了，那一刻的心情，她形容是一種「好不容易敞開心房，結果一場空」的失落感。

郭書瑤把自己的心境連結到劇中角色何百芮。（記者陳奕全攝）郭書瑤把自己的心境連結到劇中角色何百芮。（記者陳奕全攝）

至於有無想追回？郭書瑤直言，沒有真的想復合，只是想要一個答案，「這樣死得比較瞑目」，她還把自己的心境連結到劇中角色何百芮，「她看到前男友出軌，也死得很瞑目，不會想追回來，發社群發到爆，再慢慢走出來」，這段情傷，也讓她花了將近1年半到2年才真正放下，還因此寫了一首歌，打算之後再跟大家分享。

至於外界好奇的「條件」，郭書瑤形容對方的外型出眾，「帥啊！雙眼皮、鼻子挺、濃眉大眼，身高肯定有180」，至於是否有錢？她笑說自己不太會問這種事，「就是自然而然認識的」。

郭書瑤稱與老闆春風的烏龍緋聞反而害她被斷桃花。（記者陳奕全攝）郭書瑤稱與老闆春風的烏龍緋聞反而害她被斷桃花。（記者陳奕全攝）

談到曾被傳與老闆春風的緋聞，郭書瑤立刻露出委屈表情強調「那真的是無中生有」。她更坦言，這段烏龍緋聞反而害她被斷桃花，「我真的很難過，因為那個人很帥，是圈內人，但人家覺得妳有緋聞，就不會想碰」，她無奈表示，新聞一寫，大家就會相信，「八字都沒一撇，我就先被撇除在外」，讓她相當受傷，她自嘲自己不容易暈船，「但一暈可以暈很久」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中