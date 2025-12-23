郭書瑤單身7年罕暈船 認「該做的都做了」遭斷崖式分手…情傷近2年

郭書瑤（左）、姚淳耀今出席八大影集《何百芮的地獄戀曲》宣傳活動。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭書瑤、姚淳耀今（23日）出席八大影集《何百芮的地獄戀曲》宣傳活動，兩人戲裡有情感糾葛，戲外聊到感情狀態，郭書瑤自招，單身7年間，有被一位約會對象「斷崖式分手」，且兩人「該做的都做了」，她花了近2年才走過這段情傷。

郭書瑤單身邁入第7年，坦言現在很享受單身生活。（記者陳奕全攝）

郭書瑤單身邁入第7年，坦言現在很享受單身生活，「自由度很高，想做什麼就做什麼，還可以幫朋友帶小孩，朋友很積極幫我介紹對象，我都覺得滿有趣的」。看似瀟灑的她，其實也曾為情所傷，透露這7年裡，曾和一名圈外男生約會約半年，對方是「朋友的朋友」，相處過程中，她好不容易敞開心房，卻迎來完全沒預警的結局。

郭書瑤（左）自招，單身7年間，有被一位約會對象「斷崖式分手」，花近2年才走出情傷。（記者陳奕全攝）

被問到為何沒下文，郭書瑤無奈說：「我發誓，我真的不知道。」她形容那段關係「我自己覺得在一起了，但人家可能覺得沒有」，甚至苦笑點出這正是現在年輕人很常見的Ghosting，「就是斷崖式分手，直接斷聯」。

姚淳耀（右）在旁默默「吃瓜」，被虧「不要當故事聽好不好，貢獻一下！」（記者陳奕全攝）

郭書瑤坦承，與這位約會對象「該做的事情都有做」，姚淳耀在旁默默「吃瓜」，還被她當場氣笑虧：「你不要這樣吧，我們是一起來宣傳的，不要當故事聽好不好，貢獻一下！」她回憶，自己是在某天打電話給對方時，才發現怎麼都打不出去，才知道被封鎖了，那一刻的心情，她形容是一種「好不容易敞開心房，結果一場空」的失落感。

郭書瑤把自己的心境連結到劇中角色何百芮。（記者陳奕全攝）

至於有無想追回？郭書瑤直言，沒有真的想復合，只是想要一個答案，「這樣死得比較瞑目」，她還把自己的心境連結到劇中角色何百芮，「她看到前男友出軌，也死得很瞑目，不會想追回來，發社群發到爆，再慢慢走出來」，這段情傷，也讓她花了將近1年半到2年才真正放下，還因此寫了一首歌，打算之後再跟大家分享。

至於外界好奇的「條件」，郭書瑤形容對方的外型出眾，「帥啊！雙眼皮、鼻子挺、濃眉大眼，身高肯定有180」，至於是否有錢？她笑說自己不太會問這種事，「就是自然而然認識的」。

郭書瑤稱與老闆春風的烏龍緋聞反而害她被斷桃花。（記者陳奕全攝）

談到曾被傳與老闆春風的緋聞，郭書瑤立刻露出委屈表情強調「那真的是無中生有」。她更坦言，這段烏龍緋聞反而害她被斷桃花，「我真的很難過，因為那個人很帥，是圈內人，但人家覺得妳有緋聞，就不會想碰」，她無奈表示，新聞一寫，大家就會相信，「八字都沒一撇，我就先被撇除在外」，讓她相當受傷，她自嘲自己不容易暈船，「但一暈可以暈很久」。

