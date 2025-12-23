自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

辛曉琪痛失《領悟》編曲人屠穎哭腫眼 聞肺腺癌色變主動篩檢

出道40年的辛曉琪將於明年3月28日在台北流行音樂中心舉辦「好好愛此刻」演唱會。（記者胡舜翔攝）出道40年的辛曉琪將於明年3月28日在台北流行音樂中心舉辦「好好愛此刻」演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕出道40年的辛曉琪將於明年3月28日在台北流行音樂中心舉辦「好好愛此刻」演唱會，談到前陣子猝逝的傑出音樂人屠穎，難忘得知他過世消息當下正要為準備演出妝髮，結果眼睛太腫還得冰敷，儘管明年演唱會再也沒辦法由屠穎坐鎮，但辛曉琪和其他樂手都說心中要把屠穎當成「永遠的音樂總監」。

傑出音樂人屠穎猝逝，辛曉琪要把屠穎當成心中「永遠的音樂總監」。（記者胡舜翔攝）傑出音樂人屠穎猝逝，辛曉琪要把屠穎當成心中「永遠的音樂總監」。（記者胡舜翔攝）

過去辛曉琪知名代表作《領悟》和《味道》都是由屠穎擔任編曲，兩人合作多年，辛曉琪說：「有點像家人的感覺。」對於屠穎離世，「不太敢相信是真的。」她記得屠穎說過，編曲《味道》的時候，兒子屠衡才兩歲，但去年辛曉琪演出時，屠穎和兒子都在台上，分別幫她的演出彈鍵盤和彈吉他，辛曉琪說：「我真的是從小看屠衡長大的。」

傑出音樂人屠穎猝逝，辛曉琪要把屠穎當成心中「永遠的音樂總監」。（記者胡舜翔攝）傑出音樂人屠穎猝逝，辛曉琪要把屠穎當成心中「永遠的音樂總監」。（記者胡舜翔攝）

近期不少名人傳出罹患肺腺癌，辛曉琪說前陣子也在朋友介紹下去做低劑量檢測，所幸身體狀況好，不用擔心，她說：「我固定半年驗血也都OK。」她的養生之道就是注意飲食，「生活作息正常不熬夜，飲食重要，比運動重要，吃錯東西會慢性發炎。」

此次辛曉琪演唱會以「好好愛此刻」為主題。（記者胡舜翔攝）此次辛曉琪演唱會以「好好愛此刻」為主題。（記者胡舜翔攝）

此次辛曉琪演唱會以「好好愛此刻」為主題，她感性談到：「這幾年，尤其是今年，身邊有一些朋友，還有很親近的音樂人，都非常突然地離開了，這些經歷讓我真的很深刻地體會到，很多事情是無法預料的，明天會發生什麼，我們誰都不知道，更加覺得愛要及時。」

辛曉琪演唱會門票將於12月26日中午12點開賣，購票可洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中