娛樂 電視

浩子爆錄影小酌上工！示愛林莎露豬哥笑：身體算誠實

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視台語台節目《HiHi導覽先生》正式邁入第四季，今（23日）舉行開播記者會，主持人浩子與「大霈」李霈瑜再度合體，持續用台語帶觀眾走進台灣各地，從生活出發，挖掘那些熟悉卻常被忽略的知識與故事，打造最貼近土地的「台語生活百科全書」。

公視台語台《HiHi導覽先生》第四季開播，山豬妹（左起）、李霈瑜（大霈）、浩子、林莎與冬天出席記者會。（公視台語台提供）公視台語台《HiHi導覽先生》第四季開播，山豬妹（左起）、李霈瑜（大霈）、浩子、林莎與冬天出席記者會。（公視台語台提供）

第四季加入林莎、山豬妹、冬天三位全新助理主持，組成「HiHi三顆星」，採一集一位輪番登場，為節目注入全新火花。談到節目能一路走到第四季，大霈笑說，即使浩子跑遍無數外景，「他還是常遇到沒聽過、沒吃過的事情」，兩人對知識與文化的驚訝與喜歡都是真實反應。浩子更直言對節目毫不保留，「這個節目我絕對不會放棄，內容真的很用心，生在台灣是我們的福氣。」

談起本季拍攝過程，浩子坦言不少主題讓他「燒腦又著迷」，其中最難忘的是「刈菜（芥菜）」特輯，從雪裡紅、酸菜、福菜到梅乾菜，一整套演變過程讓他直呼精彩，甚至笑說現在吃雪裡紅都會自動複習「刈菜宇宙」，還特地為此做足功課。大霈則因長期與素人互動，被發現有著細膩又不同尋常的觀察力，隨著三位小幫手加入，她也開心表示，終於可以安心當個「專心發問的吃瓜群眾」。

公視台語台《HiHi導覽先生》林莎（前起）、山豬妹、冬天、李霈瑜（大霈）、浩子開心與媒體見面。（公視台語台提供）公視台語台《HiHi導覽先生》林莎（前起）、山豬妹、冬天、李霈瑜（大霈）、浩子開心與媒體見面。（公視台語台提供）

新成員的加入也讓現場笑聲不斷。浩子開玩笑說替大霈「感到憂心」，卻立刻被拆穿偏心林莎，忍不住大讚：「林莎超棒！」冬天因主持風格被封為「女版阿翔」，山豬妹則被虧「有時候吃到忘了主持」，三人還被笑稱可組成「S、M、L」團體。大霈形容三位助理主持人是節目的「潤滑劑」，林莎親和愛撒嬌、山豬妹呆萌自帶笑點，冬天則是準備度滿分的安心型姐姐，讓節目層次更加豐富。

大霈也爆料浩子錄影時「帶酒上工」，笑說第一集幾乎不喝，吃完飯後先醒酒，到第三集才把那瓶酒喝完，之後幾乎每次錄影都會邀大家小酌助興。對此，浩子也笑著認了，透露自己是出道第三年後才開始在工作時喝酒。

公視台語台《HiHi導覽先生》浩子表示第四季內容更加豐富，氣氛也變得更為活絡。（公視台語台提供）公視台語台《HiHi導覽先生》浩子表示第四季內容更加豐富，氣氛也變得更為活絡。（公視台語台提供）

談到跨年行程，主持群不約而同選擇回歸家庭。浩子今年未接跨年工作，淡然表示「珍惜當下，沒工作的時候就陪家人」，也透露今年挑戰不少，不只開紅酒課，還久違接戲，連續兩週大量哭戲讓他直呼快撐不住。《HiHi導覽先生》第四季在知識、笑點與人情味全面升級，浩子也不忘喊話觀眾準時鎖定，一起用台語重新認識台灣。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆ 

點圖放大header
點圖放大body

