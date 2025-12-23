李文儀率主播群送愛到非洲！江宏恩、謝承均響應捐鞋

三立新聞主播群出席送鞋公益行動，號召同仁與社會大眾一同響應ESG善行。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立聖誕節前夕，號召全體同仁，攜手舊鞋救命協會發起「三立ESG無國界 同心鞋力到非洲」公益行動，從新聞現場走向行動現場，號召捐鞋送愛到非洲。今（23日）活動現場，多位三立新聞主播齊聚響應，包括李文儀、朱培滋、高毓璘、黃家緯與《消失的國界》文字記者相振為等人現身，以實際行動投入公益。

三立新聞主播群齊聚「三立ESG無國界 同心鞋力到非洲」公益活動。（三立提供）

新聞部副總經理白舒樺表示，三立新聞多年來深入非洲採訪，早在2018年便親眼見證孩童因缺乏鞋子而感染寄生蟲、甚至危及生命的現實困境，也促成從「報導」進一步走向「實踐」的契機，「今年不只是說故事，而是集結整個集團，讓善意真正落地。」

擔任本次公益大使的主播朱培滋分享，過去曾到海外貧民區，深刻感受到「沒有鞋子穿」對孩子而言並非小事，許多病毒與傷害都從腳開始，「一雙好的鞋，能讓他們走得更遠、更安全。」新婚不久的她也坦言，現在對這類關懷更有感觸，這次更親自捐出十雙鞋，希望把幸福延續給更多孩子。

李文儀分享多年來深入非洲採訪的親身見聞，盼以實際行動為當地孩童送上一雙安全的鞋。（三立提供）

主播李文儀則回憶，與「舊鞋救命」的緣分已超過八年，曾主動號召親友捐鞋。2023年她前往非洲索馬利蘭採訪，親眼看見難民孩童赤腳行走在碎石與危險土地上，「那一刻才真正明白，生活在台灣有多幸福。」而主播高毓璘則帶著兒子一起整理鞋櫃，把捐鞋變成一堂生命教育課，孩子在看到非洲孩童的影片後，才依依不捨地把心愛的鞋子捐出，讓她直呼既感動又有意義。

曾赴非洲馬達加斯加採訪的主播黃家緯，也捐出當年深入礦區時穿的鞋子，感性表示：「當時只有我一個人穿鞋，心裡其實很愧疚，這次終於能補上那份遺憾。」相振為則分享，過去在非洲採訪時，一件被自己視為舊衣的物品，卻成了當地人珍惜的日用品，讓他更深刻體會物資差距的現實。

江宏恩、謝承均與舊鞋救命協會工作人員合影，馬幼興、李睿紳一同出席「三立ESG無國界 同心鞋力到非洲」公益活動。（三立提供）

舊鞋救命協會創辦人楊右任也到場致謝，透露近期募集物資踴躍，短時間內湧入超過9萬件包裹，倉庫一度爆滿，目前急需志工協助整理與分類，也呼籲民眾捐贈前務必確認鞋況，尤其12歲以下孩童可穿、具包覆性的鞋款最為迫切。

