娛樂 最新消息

王ADEN校園演唱遭打斷蹲地臭臉 林智群批「心胸狹窄」：粉絲不是競爭對手

一名女同學粉絲衝上台熱舞後，王ADEN走到舞台旁蹲下來臭臉。（本報合成，翻攝自IG）

〔即時新聞／綜合報導〕男歌手王ADEN近日在校園演出時，因表演途中被學生打斷而當場蹲下、表情不悅，引發爭議。事後他上傳澄清影片，卻被不少民眾質疑是在「公審未成年粉絲」，風波持續延燒，甚至傳出原訂參與的台北跨年演出因此遭取消。對此，律師林智群直言，若EQ高一點，完全可以把插曲轉化為表演亮點，反批該名藝人心胸狹隘，「粉絲不是競爭對手，舞台容得下兩個人」。

林智群今（23）日在臉書發文表示，有一名他不熟悉的「C咖藝人」到學校表演，唱歌途中，老師鼓勵一名女學生上台跳舞。該名女學生身為鐵粉，能與偶像同台相當興奮，跳得投入也表現不差，但藝人卻因此不悅，甚至直接在舞台上蹲下，場面相當尷尬。

林智群指出，女學生發現藝人不高興後，趕快跟藝人道歉，之後仍不斷致歉，卻依舊遭到藝人粉絲圍攻。藝人本人還進一步表示，當天原本準備了一段舞蹈，只能改成事後再表演，相關說法再度引爆粉絲怒火，轉而對女學生發動更多攻擊，導致女學生最後刪除帳號中的照片。

林智群強調，藝人表演碰到沒預期的情況，例如有人跑上去，是很好的經驗，EQ高一點的就會把這個插曲變成一個高潮。他直言，這個藝人心胸也太狹窄了，女學生是粉絲不是競爭對手，舞台區容得下兩個人的。

點圖放大header
點圖放大body

