曾智希為戲暫停備孕 陳志強50歲才當爸也不怕…自豪精蟲「歐美等級」被認證

李運慶（左起）、蘇晏霈、曾智希、陳志強宣傳民視八點檔新戲《豆腐媽媽》。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕蘇晏霈、李運慶、曾智希、陳志強今（23日）現身時時香美麗華店宣傳民視八點檔新戲《豆腐媽媽》。陳志強、曾智希結婚3年積極備孕，曾嘗試人工受孕卻未成功，曾智希坦言原本9月打算重啟「做人計畫」，但因接下新戲角色實在太吸引人，決定先暫停，陳志強也認同，他說：「先完成好作品，再完成人生作品。」

陳志強（左）、曾智希結婚3年積極備孕。（記者陳奕全攝）

夫妻倆暫時將生子計畫往後延，至少得等到明年底，兩人相差11歲，陳志強可能要到50歲才當爸，不過他一點也不緊張，自豪精蟲品質和活動量被醫師認證是「歐美等級」，胚胎也早早已存好。李運慶在旁補刀稱他是「洋將陳志強」，逗得全場大笑。

李運慶（左起）、蘇晏霈、曾智希、陳志強宣傳民視八點檔新戲《豆腐媽媽》。（記者陳奕全攝）

曾智希在劇中身世坎坷，爸爸欠債差點被抓去抵債，還上演襯衫爆開、露出內在美的橋段。陳志強透露原本替老婆挑了性感款內衣，最後在導演建議下改成運動內衣，播出效果反而更好。他也感謝導演事前充分溝通、尊重演員與家人，連對手演員曾子益都特地說明是劇情需要，讓人感到貼心。

夫妻倆為戲暫時將生子計畫往後延。（記者陳奕全攝）

李運慶則分享，導演對尺度拿捏得宜，既保護演員又兼顧美感，但他拍親密戲前還是會先向老婆洪詩報備，自嘲「求生慾很強」。聊到老婆拍吻戲會不會緊盯，陳志強笑說曾智希第一場吻戲就是他親自指導，還自豪吻功連謝承均都稱讚，他更現場示範「魚吃飼料」式吻法，笑翻眾人。

