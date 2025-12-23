自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

曾智希為戲暫停備孕 陳志強50歲才當爸也不怕…自豪精蟲「歐美等級」被認證

李運慶（左起）、蘇晏霈、曾智希、陳志強宣傳民視八點檔新戲《豆腐媽媽》。（記者陳奕全攝）李運慶（左起）、蘇晏霈、曾智希、陳志強宣傳民視八點檔新戲《豆腐媽媽》。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕蘇晏霈、李運慶、曾智希、陳志強今（23日）現身時時香美麗華店宣傳民視八點檔新戲《豆腐媽媽》。陳志強、曾智希結婚3年積極備孕，曾嘗試人工受孕卻未成功，曾智希坦言原本9月打算重啟「做人計畫」，但因接下新戲角色實在太吸引人，決定先暫停，陳志強也認同，他說：「先完成好作品，再完成人生作品。」

陳志強（左）、曾智希結婚3年積極備孕。（記者陳奕全攝）陳志強（左）、曾智希結婚3年積極備孕。（記者陳奕全攝）

夫妻倆暫時將生子計畫往後延，至少得等到明年底，兩人相差11歲，陳志強可能要到50歲才當爸，不過他一點也不緊張，自豪精蟲品質和活動量被醫師認證是「歐美等級」，胚胎也早早已存好。李運慶在旁補刀稱他是「洋將陳志強」，逗得全場大笑。

李運慶（左起）、蘇晏霈、曾智希、陳志強宣傳民視八點檔新戲《豆腐媽媽》。（記者陳奕全攝）李運慶（左起）、蘇晏霈、曾智希、陳志強宣傳民視八點檔新戲《豆腐媽媽》。（記者陳奕全攝）

曾智希在劇中身世坎坷，爸爸欠債差點被抓去抵債，還上演襯衫爆開、露出內在美的橋段。陳志強透露原本替老婆挑了性感款內衣，最後在導演建議下改成運動內衣，播出效果反而更好。他也感謝導演事前充分溝通、尊重演員與家人，連對手演員曾子益都特地說明是劇情需要，讓人感到貼心。

夫妻倆為戲暫時將生子計畫往後延。（記者陳奕全攝）夫妻倆為戲暫時將生子計畫往後延。（記者陳奕全攝）

李運慶則分享，導演對尺度拿捏得宜，既保護演員又兼顧美感，但他拍親密戲前還是會先向老婆洪詩報備，自嘲「求生慾很強」。聊到老婆拍吻戲會不會緊盯，陳志強笑說曾智希第一場吻戲就是他親自指導，還自豪吻功連謝承均都稱讚，他更現場示範「魚吃飼料」式吻法，笑翻眾人。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中