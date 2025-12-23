自由電子報
娛樂 電影

甜茶衝出職業新高度！登拉斯維加斯地標震撼造勢 全球第一人

〔記者許世穎／綜合報導〕「甜茶」提摩西夏勒梅再度問鼎奧斯卡影帝之作《橫衝直闖》上週末在北美限量上映，一登場便繳出驚人成績。電影僅於紐約與洛杉磯6間戲院放映，108場次全數完售，不但躋身全美票房前十，更刷新今年限量上映最高開片紀錄，同時寫下自2016年以來最高的平均單廳票房表現。

提摩西夏勒梅被看好憑《橫衝直闖》再次角逐奧斯卡影帝。（龍祥提供）提摩西夏勒梅被看好憑《橫衝直闖》再次角逐奧斯卡影帝。（龍祥提供）

《橫衝直闖》首週末票房達87.5萬美金（約台幣2755萬），單廳平均高達14.59萬美金（約台幣459萬），一舉超越《媽的多重宇宙》，成為A24成立以來平均單廳票房最高的作品。

映後觀眾調查顯示，影片在「整體滿意度」與「推薦意願」兩項指標皆名列A24作品前段班，爛番茄影評網也給出97%新鮮度的亮眼評價。獎季表現同樣來勢洶洶，先後獲選國家評論協會（NBR）與美國電影學會（AFI）年度十大電影，並入圍金球獎音樂喜劇類最佳影片、最佳男主角及最佳劇本三項大獎。

提摩西夏勒梅日前驚喜現身拉斯維加斯宣傳《橫衝直闖》。（龍祥提供）提摩西夏勒梅日前驚喜現身拉斯維加斯宣傳《橫衝直闖》。（龍祥提供）

宣傳方面，A24更祭出前所未見的創意操作。提摩西日前驚喜現身拉斯維加斯，登上造價逾700億台幣的巨型建築「Sphere」頂端，結合動態視覺效果，高聲宣布上映日期，成為史上首位站上該地標宣傳電影的演員，震撼畫面瞬間席捲社群平台。

提摩西夏勒梅挑戰視覺極限，站上造價超過700億台幣的全球最大球體建築「Sphere」頂端，宣傳《橫衝直闖》，配合動態視覺特效，猶如站在一顆超巨大的乒乓球上。（龍祥提供）提摩西夏勒梅挑戰視覺極限，站上造價超過700億台幣的全球最大球體建築「Sphere」頂端，宣傳《橫衝直闖》，配合動態視覺特效，猶如站在一顆超巨大的乒乓球上。（龍祥提供）

紐約帝國大廈則為致敬片中1950年代復古風格，特別點亮象徵「馬提精神」的橘色燈光；洛杉磯上空也出現印有「Marty Supreme」字樣的橘色飛艇，搭配電影聯名潮流外套上市，成功引爆時尚與體育跨界話題，全美掀起一波橘色熱潮。《橫衝直闖》將於本週四（25日）耶誕假期台美同步上映。

提摩西登頂宣傳影片：

在 Instagram 查看這則貼文

Marty Supreme（@martysupreme）分享的貼文

點圖放大body

