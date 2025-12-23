自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蜜雪薇琪合體遙遙無期？關鍵內幕曝光

蜜雪擔任紅心字會大使（記者潘少棠攝）蜜雪擔任紅心字會大使（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「蜜雪薇琪」的蜜雪今天受邀擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益大使，為獨居長者募集營養餐食及保暖物資，近來許多經典團體都掀起復出的回憶殺，被問到何時與薇琪一起重返舞台，她也做出回應。

F4與Energy重組開唱掀起粉絲滿滿回憶，蜜雪近來單飛推出新歌《真心的擁抱》，她表示：「這是出道以來第一次自己發單曲，有點小寂寞，以前都是跟vicky一起，還是很開心有這機會跟大家見面分享。」透露薇琪有傳訊「加油，enjoy你的宣傳」，獻上滿滿鼓勵。

蜜雪也表示，其實兩年前「蜜雪薇琪」有出一張專輯，「我們靠遠距離錄音，可惜沒辦法宣傳，困難重重，我說沒關係。」提到薇琪現在都在加州照顧小孩，因為孩子年紀還小，所以重心仍在家庭上，熱愛音樂的薇琪還有在教音樂，生活過得相當充實。

蜜雪擔任紅心字會大使（記者潘少棠攝）蜜雪擔任紅心字會大使（記者潘少棠攝）

今天在公益活動上，蜜雪也準備了大批的禦寒用品、圍巾、羽絨背心、毛毯等，送給獨居長者。她說：「用真心的擁抱，讓長輩永保安康。」談起與長輩相處的難忘回憶時，蜜雪表示，爸媽因為工作忙碌的緣故，從小我被外公、外婆照顧的時間很多，冬天的時候，外婆總是每晚睡前都會幫我準備一杯熱牛奶，還會透過擁抱來確認我穿的夠不夠暖，她也會親手織圍巾跟背心給我穿，所以只要圍上圍巾、穿背心時，就如同外婆的擁抱一樣，非常溫暖。

紅心字會秘書長李顯文表示，面臨嚴峻的少子化、高齡化危機，紅心字會秉持愛與專業，長期投入照顧失能、失智、失依的長者，陪伴無數長者走過老後人生。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中