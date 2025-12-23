不甜不安全！泰BL《政治遊戲》推進黑暗深水區

〔記者鍾志均／綜合報導〕泰國BL影集《政治遊戲》一開播就掀起話題海嘯，被封為「BL界的《我們與惡的距離》」。這不再只是談戀愛的故事，而是一部把權力、道德、操弄與人性全攤在陽光下的政治心理劇，宣告泰國BL正式進入「重劇情時代」。

不要以為BL就該甜、該暖，《政治遊戲》第一集就會打破你的期待；故事把鏡頭對準政治體制的灰色地帶：賄選、權謀交易、人身操控毫不避諱，愛情在這裡不是避風港，而是最危險的弱點。

Ben Bunyapol、Boy Pakorn分飾政治操作者Vee和Nong醫生。（GagaOOLala提供）

劇情核心圍繞兩個男人Nong醫生是名基層醫師、理想派，卻因家人被捲入黑暗事件，被迫踏入政治戰場；Vee則是留學歸來的政治操盤手，冷靜聰明、野心勃勃。

殘酷的是，Nong 並不知道，自己信任甚至愛上的 Vee，正是一步步設局、操弄他人生的關鍵人物。這段感情從一開始，就建立在「不對等的真相」之上。

至於為什麼被拿來對標《我們與惡的距離》？原因為《政治遊戲》和《我們與惡的距離》一樣，沒有純然的好人與壞人，只有在體制裡被迫選邊、被逼妥協的普通人。觀眾不是站在上帝視角看戲，而是被拉進角色內心，在「相信」與「懷疑」、「愛」與「利用」之間反覆擺盪。

Nong（左）在妹妹遭遇一場「意想不到的事件」後，被迫改變初衷並提交參選申請，選擇加入Vee所屬的政黨。（GagaOOLala提供）

由泰國一線演員Boy Pakorn擔綱，他戲外其實擁有朱拉隆功大學藥學博士背景，專業氣質自然滲進角色裡；他詮釋的Nong，不是完美聖人，而是會暴躁、會動搖、會犯錯的成熟男人，成功跳脫偶像劇框架。

新生代演員Ben Bunyapol把Vee演成「表面可靠、內裡冷酷」的高智商角色，每一個眼神都像在計算下一步，卻又能讓人忍不住相信他。評論甚至直指：「這是一次演技等級的大躍進。」《政治遊戲》已在GagaOOLala，每週五、六更新。

