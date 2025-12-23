自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

不甜不安全！泰BL《政治遊戲》推進黑暗深水區

〔記者鍾志均／綜合報導〕泰國BL影集《政治遊戲》一開播就掀起話題海嘯，被封為「BL界的《我們與惡的距離》」。這不再只是談戀愛的故事，而是一部把權力、道德、操弄與人性全攤在陽光下的政治心理劇，宣告泰國BL正式進入「重劇情時代」。

不要以為BL就該甜、該暖，《政治遊戲》第一集就會打破你的期待；故事把鏡頭對準政治體制的灰色地帶：賄選、權謀交易、人身操控毫不避諱，愛情在這裡不是避風港，而是最危險的弱點。

Ben Bunyapol、Boy Pakorn分飾政治操作者Vee和Nong醫生。（GagaOOLala提供）Ben Bunyapol、Boy Pakorn分飾政治操作者Vee和Nong醫生。（GagaOOLala提供）

劇情核心圍繞兩個男人Nong醫生是名基層醫師、理想派，卻因家人被捲入黑暗事件，被迫踏入政治戰場；Vee則是留學歸來的政治操盤手，冷靜聰明、野心勃勃。

殘酷的是，Nong 並不知道，自己信任甚至愛上的 Vee，正是一步步設局、操弄他人生的關鍵人物。這段感情從一開始，就建立在「不對等的真相」之上。

至於為什麼被拿來對標《我們與惡的距離》？原因為《政治遊戲》和《我們與惡的距離》一樣，沒有純然的好人與壞人，只有在體制裡被迫選邊、被逼妥協的普通人。觀眾不是站在上帝視角看戲，而是被拉進角色內心，在「相信」與「懷疑」、「愛」與「利用」之間反覆擺盪。

Nong（左）在妹妹遭遇一場「意想不到的事件」後，被迫改變初衷並提交參選申請，選擇加入Vee所屬的政黨。（GagaOOLala提供）Nong（左）在妹妹遭遇一場「意想不到的事件」後，被迫改變初衷並提交參選申請，選擇加入Vee所屬的政黨。（GagaOOLala提供）

由泰國一線演員Boy Pakorn擔綱，他戲外其實擁有朱拉隆功大學藥學博士背景，專業氣質自然滲進角色裡；他詮釋的Nong，不是完美聖人，而是會暴躁、會動搖、會犯錯的成熟男人，成功跳脫偶像劇框架。

新生代演員Ben Bunyapol把Vee演成「表面可靠、內裡冷酷」的高智商角色，每一個眼神都像在計算下一步，卻又能讓人忍不住相信他。評論甚至直指：「這是一次演技等級的大躍進。」《政治遊戲》已在GagaOOLala，每週五、六更新。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中