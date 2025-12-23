自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

台片殺進日本！《刺心切骨》東京映後秒殺 劉修甫奪新人獎

〔記者鍾志均／台北報導〕懸疑電影《刺心切骨》12月登陸日本院線，主角曹佑寧、劉修甫日前更親赴東京展開3天2夜宣傳行程，不只映後活動門票秒殺，連日本知名雜誌《anan》也將本片列入2025年必看清單，掀起一波「兄弟檔」討論熱潮。

此行最暖瞬間，來自和曹佑寧合作《KANO》的「老朋友」永瀨正敏，這回一到東京，曹佑寧房門一開就看到對方送到飯店的花束，卡片寫著「Welcome to Japan!! Taiwan is always close to my heart」，讓曹佑寧直呼窩心，「永瀨先生還是一樣溫暖，真的很想念他。」

曹佑寧（右）、劉修甫赴東京參加《刺心切骨》映後。（ASA agency提供）曹佑寧（右）、劉修甫赴東京參加《刺心切骨》映後。（ASA agency提供）

《刺心切骨》東京兩場映後活動迅速完售，還有台灣影迷特地飛往日本參與。對曹佑寧而言，這已是繼《KANO》、《夏日檸檬草》後第3度赴日宣傳，久違的掌聲讓他感觸良多；劉修甫則是第一次到日本宣傳，上台前緊張到不行，幸好曹佑寧搭肩安撫，兄弟默契直接搬上台面。

《anan》影評專欄由稻垣吾郎撰寫，連兩期專文推薦《刺心切骨》，並將唯一的演員「新人獎」頒給劉修甫，盛讚他「僅用眼神就能完整傳達內心動盪，憂鬱又脆弱，瞬間抓住目光」。同時也點名曹佑寧的表現「冷靜、壓抑卻層次豐富」，為兄弟關係撐起強大張力。

稻垣吾郎更形容本片「在心理懸疑與娛樂性之間精準擺盪」，觀眾會隨著弟弟的視角，在「相信」與「懷疑」之間反覆拉扯；日常對話看似平凡，卻逐步裂解，讓不安悄悄堆疊，直到情緒滿溢。

永瀨正敏送花到飯店歡迎曹佑寧。（ASA agency提供）永瀨正敏送花到飯店歡迎曹佑寧。（ASA agency提供）

宣傳空檔，兩人也把握時間逛東京。曹佑寧掃貨生活用品與零食，劉修甫直奔藥妝、麵包店，買到行李箱快關不起來。不過他們最開心的，仍是能在映後與觀眾近距離交流，「希望更多人能走進戲院，感受《刺心切骨》。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中