林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了

〔記者傅茗渝／台北報導〕近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。

莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成為市場主流的氛圍下，林襄仍與多家品牌維持合作，不僅業主回饋正面，實際銷售成績與續約表現也相當亮眼，今年更成功啟動家電代言，「這類代言在廣告市場向來最為謹慎，也最能印證藝人的市場信任度。」

對於外界質疑公司報價過高、影響接案，莉奈直言，公司立場始終以安全與長期發展為優先，曾多次遇到背景不明、風險較高的合作邀約，在充分與藝人溝通後選擇婉拒，「我們不會為了賺快錢，隨便把藝人推出去承擔風險。」

至於禾羽（舊名張雅涵）去年底解約、音樂作品下架一事，莉奈也首度說明，雙方本於好聚好散原則和平分手，解約過程未收取任何費用。她強調，相關音樂作品的製作費與版權皆屬公司資產，更名與處理皆涉及實際成本，並非「蓋章即可」，公司也從未打算藉此牟利，「只是目前沒有收到藝人想買回作品的意願，卻被解讀成刻意阻擋，這並非事實。」

莉奈坦言，過去選擇不多做回應，是希望替離開的藝人保留安穩空間，但面對一再出現的不實說法，認為有必要出面說清楚。最後，她也提到公司持續負責味全龍小龍女的經紀與企劃工作，25年來從不對外邀功，未來26年的規畫已陸續展開，並喊話外界「請期待小龍女接下來的重要布局與成果。」

