北捷連續攻擊》沒經歷驚險時刻 他批一堆人事後諸葛

27歲通緝犯張文19日犯下震驚全國的隨機殺人案，搞得人心惶惶，警方昨在北捷台北車站內外嚴密巡查，加強戒備。（記者羅沛德攝）27歲通緝犯張文19日犯下震驚全國的隨機殺人案，搞得人心惶惶，警方昨在北捷台北車站內外嚴密巡查，加強戒備。（記者羅沛德攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市議會交通委員會22日聽取台北捷運公司19日「板南線台北車站隨機傷人事件」專案報告，市警局及捷運警察隊列席，議員輪番上陣炮轟，要求台北車站鐵路警察、捷運警察及市警局，通報必須一致，儘研議整合，北捷也應提出人力配置策進作為，避免員工勤務過重疲於奔命，未來演練也要加入前述通報演練，第一時間通報快又準，掌握好資訊，對於後面其他單位配合很重要。   

對此，TVBS《國民大會》主持人謝曜州表示，沒有跑過第一線，沒有經歷過驚險時刻的人，很難體會現場的困難，他說：「一大堆事後諸葛，人人都是神。」坦言自己看到員警在圍捕張文最後一刻的畫面，替警察捏一把汗，「張文手上是兩把刀啊！」

謝曜州認為，當時根本不知道張文布什麼局，「一個這麼狡猾的人，警察在防備不多的情況之下就直接追上去了，看得我心驚膽顫，有一、兩位幾乎沒什麼裝備也沒怯步，誰知道當時張文會不會從黑暗中殺出來、殺一個是一個！」

之後謝曜州就看到網友在酸，「說為什麼不是直接撲上去？為什麼沒拿槍？為什麼那麼慢？」其實，謝曜州也不是一昧替警方說話，他也對檢警提出批評，「聽完警方的檢討記者會，沒聽到想釐清的問題.....看過各方拍的影片，疑點跟有待改進的非常之多，像是張文在M8下去的星巴克，在那邊殺人、丟煙霧彈，星巴克的民眾一堆人狀況外、還有人繼續喝咖啡吃點心，拍影片的人都已經拍到余男被殺，店內的消費者大家都還是搞不清楚發生啥事，然後鐵卷門因為偵測到煙霧，緩緩降下。」

謝曜州分析當時張文如果真的是要獸性大發，衝到星巴克，就不知道會怎樣？他縱火、跑到北車，這過程中警察有沒有控制中心可以即時橫向聯繫？他換個外套、換車，就能成為斷點，鐵路警察、捷運警察、中正一，無線電不能及時互通，那到底是誰可以縱觀全局？監視器還有什麼密碼問題、無法存取、網路當機，這些也是要經歷才知？」

此外，謝曜州亦點出警察在記者會也不敢講人力不足的問題，認為這更是關鍵的關鍵，直言警方的檢討，要更全面、更直接面對問題！

相關新聞：捷連續攻擊》警方公布張文作案計劃書 無第3波攻擊

