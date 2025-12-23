聖誕團聚落空！布魯克林封鎖父母弟妹 貝克漢家陷冰點

長子布魯克林（左）與家裡關係降至冰點。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國足球金童大衛・貝克漢一家再度傳出家庭失和風波，這次衝突核心直指長子布魯克林。據多家歐美媒體披露，布魯克林近日已在個人社群平台上封鎖父母大衛與維多莉亞，以及弟妹羅密歐、克魯茲與哈珀，等同切斷與原生家庭的公開互動，引發外界譁然。

消息指出，導火線源自布魯克林日前分享一段料理影片，母親維多莉亞如同以往般按讚支持，卻意外引來大批網友在留言區勸說他與家人修復關係。這些留言讓布魯克林感到強烈不滿，情緒逐漸失控，最終選擇將家人全數封鎖，以避免類似聲音再次出現。

聖誕節將至貝克漢長子布魯克林卻與家庭決裂。（翻攝IG）

知情人士透露，維多莉亞對此相當受傷。她原以為延續過往公開力挺兒子的方式，能傳遞善意並拉近彼此距離，卻未料反而成為衝突升溫的關鍵。布魯克林不僅未接受家人釋出的關懷，甚至進一步切斷所有社群互動，讓家庭關係陷入前所未有的冰點。

適逢歐美年末節慶季節，聖誕與跨年向來是家庭團聚的重要時刻，然而今年貝克漢家族卻難以如願。布魯克林與家人全面決裂的消息，甚至是由弟弟克魯茲間接揭露，讓外界更為震驚，也讓這場家族風波正式浮上檯面。

自從與美國億萬富豪之女妮可拉・佩茲結婚後，布魯克林的生活重心明顯轉向岳家，多次在重要節日選擇與妻子及岳父母共度，與原生家庭的互動日漸疏離。如今更成為貝克漢家族中唯一與所有家人公開翻臉的成員，也讓不少旁觀者難以理解這段親情裂痕究竟為何會走到如此極端的地步。

