自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

首談私密影像外流 炎亞綸認桃色風波身心俱疲

〔記者王靖惟／台北報導〕藝人炎亞綸近日登上薔薔主持的節目《薔栗膠》，罕見鬆口談及塵封多年的感情往事，以及前段時間私密影像外流與情感風波，炎亞綸也低調表示「演變到這個狀態，我也是前所未料。」

炎亞綸罕見談起私密影像外流風波。（資料照，記者胡舜翔攝）炎亞綸罕見談起私密影像外流風波。（資料照，記者胡舜翔攝）

經歷桃色風波轉眼變成對簿公堂，炎亞綸指出「理性上我知道我有更多要注意的地方，感性上我無法完全理解，即便到現在，當時對我來說就是一個交往的關係，然後演變到這個狀態，我也是前所未料。」談及與耀樂的感情，他說「我們生活差太多，他覺得我應該要讓他知道所有的未來要怎麼走，但那時我的工作是無法照顧到細節，久而久之就疏於聯絡分開，中間他有很多想法，覺得我是故意疏遠、承諾沒做到。」炎亞綸說「我覺得我輕忽了，導致對方痛不欲生。」

對於影像外流，炎亞綸表示至今仍無法完全釐清，只知道當時人在台灣，但在中國濟南卻一直有人嘗試登入他的帳號，但是卻無法說明，怕有心人認為「我在攻擊對岸的事情。」

但事發後，自己第一時間便著手處理，聯絡色情網站，想盡辦法下架影片，與律師、網站溝通並蒐證，提供了聯繫紀錄，讓法官理解處理這件事的動機，也讓當事者對方逐漸理解他並非冷處理。

炎亞綸表示當時身心俱疲，尤其被在乎的友人疏離，被世人誤解，但是他不敢把負面情緒帶回家，選擇獨自承擔，只因母親早已為他承受極大壓力，不想再讓父母擔心了。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中