廣末涼子飆速185公里重大車禍 被依過失傷害起訴

〔即時新聞／綜合報導〕日本演員廣末涼子4月在靜岡縣新東名高速公路駕車追撞大型拖車，導致同車男性骨折，靜岡縣掛川區檢察廳22日以違反《機動車駕駛處罰法》中的過失駕駛傷害罪名起訴廣末涼子。

綜合日媒報導，起訴書顯示，廣末涼子在今年4月7日下午6點45分前後，涉嫌在靜岡縣掛川市的新東名高速公路以185公里時速駕車追撞大型拖車，導致同車男性骨折受傷。

此外，廣末涼子還被指控在靜岡縣島田市的一家醫院中多次踢踹護理師，因涉嫌傷害罪，於8日被靜岡縣警方以現行犯逮捕，移送檢方偵辦，事後警方以保留處分為由釋放廣末涼子，7月則偕同廣末涼子前往靜岡縣濱松市服務區等地進行現場調查。

靜岡縣掛川區檢察廳22日以違反《機動車駕駛處罰法》中的過失駕駛傷害罪名起訴廣末涼子。對於廣末涼子踢踹護理師的傷害嫌疑，檢方則不起訴。

靜岡地方檢察廳次席檢事小長光健史接受採訪表示，此次結果是綜合考量到附近路況、過失內容、受害人意願、防止再犯的相關措施，等各種因素。

廣末涼子所屬的經紀公司也在官方網站上發表聲明致歉，表示：「對於造成各界極大的擔憂與困擾，作為所屬公司，我們在此再次致上最深切的歉意。」

