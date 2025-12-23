自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

廣末涼子飆速185公里重大車禍 被依過失傷害起訴

靜岡縣掛川區檢察廳22日以違反《機動車駕駛處罰法》中的過失駕駛傷害罪名起訴廣末涼子。（翻攝自IG）靜岡縣掛川區檢察廳22日以違反《機動車駕駛處罰法》中的過失駕駛傷害罪名起訴廣末涼子。（翻攝自IG）

〔即時新聞／綜合報導〕日本演員廣末涼子4月在靜岡縣新東名高速公路駕車追撞大型拖車，導致同車男性骨折，靜岡縣掛川區檢察廳22日以違反《機動車駕駛處罰法》中的過失駕駛傷害罪名起訴廣末涼子。

綜合日媒報導，起訴書顯示，廣末涼子在今年4月7日下午6點45分前後，涉嫌在靜岡縣掛川市的新東名高速公路以185公里時速駕車追撞大型拖車，導致同車男性骨折受傷。

此外，廣末涼子還被指控在靜岡縣島田市的一家醫院中多次踢踹護理師，因涉嫌傷害罪，於8日被靜岡縣警方以現行犯逮捕，移送檢方偵辦，事後警方以保留處分為由釋放廣末涼子，7月則偕同廣末涼子前往靜岡縣濱松市服務區等地進行現場調查。

靜岡縣掛川區檢察廳22日以違反《機動車駕駛處罰法》中的過失駕駛傷害罪名起訴廣末涼子。對於廣末涼子踢踹護理師的傷害嫌疑，檢方則不起訴。

靜岡地方檢察廳次席檢事小長光健史接受採訪表示，此次結果是綜合考量到附近路況、過失內容、受害人意願、防止再犯的相關措施，等各種因素。

廣末涼子所屬的經紀公司也在官方網站上發表聲明致歉，表示：「對於造成各界極大的擔憂與困擾，作為所屬公司，我們在此再次致上最深切的歉意。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中