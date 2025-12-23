自由電子報
娛樂 最新消息

延續余家昶大愛 杜汶澤：英勇事蹟流傳萬世

余家昶母親出示日前與兒子視訊照。（記者李容萍翻攝）余家昶母親出示日前與兒子視訊照。（記者李容萍翻攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台北捷運連續攻擊造成4死11傷，住在桃園市龍潭區的57歲余家昶，第一時間英勇制止凶嫌點燃汽油彈，成功阻止更大傷亡，卻成了首位遇害者，他八旬母親直到昨才得知兒子英勇捨命，難以接受孝順的兒子驟然離世、心都碎了，認為孩子的行為救了很多人、「以兒子為榮」，希望能入祀忠烈祠，這樣她會很開心。

今（23）日一早，影星杜汶澤在臉書發文表示捷運站捨命英雄余家昶家住桃園，昨他請桃園市議員彭俊豪幫忙詢問家屬聯繫方式，議員回覆說：「他是彭石松里長的里民，其母親表示家境尚可，婉拒捐款，感謝大家關心！」

影星杜汶澤自香港來台定居多年。（翻攝自杜汶澤臉書）影星杜汶澤自香港來台定居多年。（翻攝自杜汶澤臉書）

杜汶澤告訴余媽媽：「你兒子是個英雄，你也是！」因余先生是桃園龍潭人，杜汶澤表示經營的麵館會把原本捐他家屬的款項，以余先生名義捐給「華山基金會」龍潭愛心天使站，延續余先生對社會的愛，幫助在地有需要人士。

杜汶澤說，余先生捨己為人的英勇事蹟定將流傳萬世，「你讓我們知道這社會就算有多黑暗，再無助的人仍會看到一點光！」

相關新聞：北捷連續攻擊》「以兒為榮」但老母親心都碎了／余家昶捨己救人 家屬盼入祀忠烈祠

點圖放大body

