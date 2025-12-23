自由電子報
娛樂 最新消息

金宇彬、申敏兒婚禮場地破億韓元！全智賢、金妍兒也在這裡結婚

金宇彬、申敏兒婚禮當天照片曝光。（翻攝IG）金宇彬、申敏兒婚禮當天照片曝光。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演藝圈公認的「模範情侶」金宇彬與申敏兒，攜手走過10年戀情，終於在本月20日晚間低調完婚。兩人選在首爾新羅飯店舉行非公開婚禮，僅邀請至親好友到場見證這場重要時刻，直到22日，經紀公司才首度釋出婚禮現場照片，幸福畫面隨即引發熱烈討論。

公開的照片中，申敏兒身穿一襲白色婚紗，細緻的花卉刺繡鋪滿裙身，設計典雅又浪漫，她緊挽金宇彬的手臂，臉上掛著藏不住的笑容，兩人對望間流露出多年感情累積的默契與深情，畫面溫馨動人。

申敏兒、金宇彬在本月舉辦世紀婚禮。（翻攝IG）申敏兒、金宇彬在本月舉辦世紀婚禮。（翻攝IG）

在造型細節上，申敏兒也展現不凡品味。她於婚禮當天佩戴路易威登「Galaxie」系列頂級白K金鑽石項鍊，搭配同品牌「LV Diamonds」鑽石耳環，低調中帶有奢華光澤，替整體婚紗造型增添亮點，成為婚禮討論焦點之一。

值得一提的是，婚禮場地選在新羅飯店最具代表性的 Dynasty Hall。該場地以高度隱私性與頂級規格聞名，向來是韓國名人舉辦婚禮的首選，包括全智賢、金妍兒、金玉彬等人皆曾在此完成人生大事。業界婚禮策畫師指出，Dynasty Hall 的場租本就價格不菲，若再加上水晶吊燈、舞台設計、餐飲與整體佈置等費用，整場婚禮支出推估至少超過韓幣1億元，被形容為「天花板等級」的婚禮場地。

