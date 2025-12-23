自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

恭喜！日劇圈姐弟戀成真 波瑠甜嫁小5歲高杉真宙

波瑠（左）和小5歲男星高杉真宙宣布結婚，兩人共同發布聲明證實。（翻攝自IG，合成圖）波瑠（左）和小5歲男星高杉真宙宣布結婚，兩人共同發布聲明證實。（翻攝自IG，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇圈又一對「低調派神仙眷侶」誕生！34歲女演員波瑠和小5歲男星高杉真宙，今（23）同步在IG曬喜訊宣布結婚，消息一出引來日網熱搜，被粉絲封為「最安靜、卻最甜的一對」。

波瑠和高杉真宙不約而同在社群貼出相同內容、連名署名的聲明照，寫下：「透過工作逐漸認識彼此，隨著相處時間累積，產生了想要攜手共度未來人生的想法。」波瑠更同步釋出婚紗照，氣質全開。

波瑠同步公開氣質婚紗照。（翻攝自IG）波瑠同步公開氣質婚紗照。（翻攝自IG）

這段姻緣起點為2023年合作日劇《Mr.新娘》，兩人戲裡談情，戲外卻是慢熱型發展；日媒報導，兩人交往約兩年，真正拉近距離的關鍵是「一起打線上遊戲」。

戲劇圈人士笑說，兩人同屬怕生、宅在家派，過去幾乎零緋聞，這次直接宣布結婚，才讓外界驚呼：「原來你們早就在同一個『副本』了！」

知情人士透露，兩人於本月上旬低調前往東京都內區役所完成結婚登記，僅邀請親屬舉行簡單婚禮，行事風格和本人一樣不張揚；目前結婚新房仍在規劃中，但彼此行程滿檔，先以工作為優先。

日媒大篇幅報導波瑠和高杉真宙結婚喜訊。（翻攝自Yahoo Japan）日媒大篇幅報導波瑠和高杉真宙結婚喜訊。（翻攝自Yahoo Japan）

波瑠身為年長5歲的「姊姊型太太」，給人沉穩可靠印象；高杉真宙則以踏實、認真著稱；相關人士形容兩人：「不只在遊戲裡互相切磋，工作上也會彼此砥礪，會是一起成長的夫妻。」

波瑠於2004年、國中一年級時被星探發掘，之後踏入演藝圈，2015年在NHK晨間劇《阿淺來了》飾演女主角白岡淺廣受好評。高杉真宙則於2009 年出道，2012年憑電影《Quartet！～四重奏～》首度擔任電影主演。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中