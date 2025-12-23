自由電子報
娛樂 音樂

2025演藝圈大事紀：江蕙復出最驚喜 F4合體戲劇化

〔記者陳慧玲／台北報導〕今年演藝圈兩大「復出」大事，讓粉絲相信，懷抱希望，不放棄期待，還是會有奇蹟出現，值得慶賀的一刻！天后江蕙重返舞台完成北高23場巡演；F4兩度合體後，戲劇性變成「F3」，儘管有遺憾，但對《流星花園》廣大粉絲來說，找回青春美好記憶還是讓人感動。

江蕙的回歸造成轟動，重新溫暖歌迷的心。（寬宏提供）江蕙的回歸造成轟動，重新溫暖歌迷的心。（寬宏提供）

江蕙2015年9月13日含淚告別歌壇，當時包括田馥甄等多位藝人都曾期盼有朝一日她能重新「開麥」，而今年她重返舞台，才揭露當時不得不離開的主因是因為罹癌了，抗癌成功之後，江蕙向粉絲宣告：「大家好，我是健康的江蕙！也是帶著樂觀正向歸來的江蕙。」她的回歸造成轟動，從7月11日至9月1日完成23場高評價的「無．有」演唱會，實力唱腔不變，金曲連發，她的復出重新溫暖歌迷的心，明年2月20日大年初四開始，也將在春節期間安排5場安可場，用歌聲陪伴粉絲過新年，預告節目安排也將增加喜氣元素。

阿信（右起）和F4成員言承旭、吳建豪、周渝民聯手舉行「F✦FOREVER恆星之城演唱會」。（相信音樂提供）阿信（右起）和F4成員言承旭、吳建豪、周渝民聯手舉行「F✦FOREVER恆星之城演唱會」。（相信音樂提供）

由阿信和F4成員言承旭、吳建豪、周渝民聯手舉行的「F✦FOREVER恆星之城演唱會」昨晚剛落幕，曾因主演《流星花園》紅遍亞洲的F4，在阿信的極力促成下，今年兩度在五月天演唱會上合體，一首《流星雨》帶領粉絲找回青春記憶，不只台灣粉絲，亞洲多個地方粉絲都期待F4重新合體展開巡演，儘管最後朱孝天因理念問題未能加入演出，但演唱會中心概念仍包含「F4」：信念（Faith）、朋友（Friends）、粉絲（Fans）、家人（Family），今凌晨阿信和言承旭、吳建豪、周渝民合唱的新歌《放手一搏》也上線，唱出4人的心聲，為了這次演唱會他們全都拚盡全力。

