自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【2026 跨年特輯】韓流天團大舉壓境、金曲歌王獨家回歸！全台六大晚會卡司攻略

〔記者傅茗渝／台北報導〕2025年進入最後倒數，今年的跨年夜堪稱「神仙打架」，各大縣市為了搶奪收視與人流，紛紛祭出「國際級」殺手鐧。不僅南韓二代傳奇女團 KARA、霸氣女王華莎、水彈女神權恩妃、實力派STAYC等多組韓星強勢登台，本土陣容更邀得金曲歌王蕭敬騰睽違五年重返跨年舞台。這場「神仙打架」的跨年大戰即將引爆，以下為讀者盤點六大指標現場的精彩亮點。

傳奇女團KARA 睽違12 年重返台灣舞台。（翻攝自IG）傳奇女團KARA 睽違12 年重返台灣舞台。（翻攝自IG）

蔡健雅、韋禮安坐鎮台北跨年。（翻攝自IG）蔡健雅、韋禮安坐鎮台北跨年。（翻攝自IG）

台北最 High 新年城：韓流傳奇KARA領銜，101煙火點燃星光

台北市府前廣場今年打出「回憶殺」與「含金量」兩張王牌。南韓傳奇女團KARA 暌違12年再度登台，預計引爆全場大合唱。金曲歌后蔡健雅則將珍貴的獨家演出留給台北，與韋禮安、高爾宣 OSN、周湯豪、玖壹壹、美秀集團、李千那 等多達13組大咖共同接力。今年更首度設置多舞台，讓整個信義區化身巨型派對場。

HWASA、樋口愛跨國助陣。（翻攝自IG、新北市觀光局提供）HWASA、樋口愛跨國助陣。（翻攝自IG、新北市觀光局提供）

閃耀新北1314跨河煙火：華莎霸氣開唱 全台最早煙火登場

新北市延續「最早煙火」特色，將於晚間20:26準時施放13分14秒跨河煙火。卡司由南韓霸氣女王華莎HWASA 獨家壓軸，搭配日籍歌手
樋口愛跨國助陣。本土則有蘇慧倫、蕭煌奇、黃偉晉、Ozone 等實力派坐鎮，在淡水與八里雙岸同步點燃熱情，讓不少想提早倒數的粉絲將目光鎖定淡水河畔。

蕭敬騰暌違5年獻唱台中跨年。（翻攝自IG）蕭敬騰暌違5年獻唱台中跨年。（翻攝自IG）

台中最強跨年夜：蕭敬騰獨家重磅回歸 搖滾天團齊聚水湳

台中水湳中央公園今年被網友封為「含金量之冠」。金曲歌王蕭敬騰暌違 5 年重返台灣跨年舞台，並將全台唯一場獻給台中，預計帶來長達30分鐘的演唱會等級組曲。此外，人氣樂團告五人震撼開場，加上動力火車、盧廣仲、麋先生、TRASH、babyMINT等，以強大樂團陣容鞏固中台灣跨年王者地位。

HIGHLIGHT、羅志祥雲林開唱。（翻攝自IG）HIGHLIGHT、羅志祥雲林開唱。（翻攝自IG）

雲林電光跨年：大黑馬崛起！HIGHLIGHT、羅志祥強勢爭霸

睽違 12 年重辦大型晚會的雲林縣堪稱今年全台最大黑馬，不僅成功邀請韓流天團HIGHLIGHT登台，更邀來「亞洲舞王」 羅志祥與周湯豪同台較勁。搭配 7,000 發半環場弧形煙火，雲林田徑場預期將湧入大批韓迷與舞曲愛好者，衝擊今年全台收視排名的野心十足。

STAYC、日本偶像鈴木愛理空降古都。（翻攝自IG）STAYC、日本偶像鈴木愛理空降古都。（翻攝自IG）

台南好YOUNG：大勢女團STAYC甜美空降 顏值之最

台南跨年持續走高質感的國際化路線，由南韓實力派女團STAYC領軍，加上日籍女神鈴木愛理與港星魏浚笙，打造高顏值的視聽饗宴。本土陣容集結炎亞綸、八三夭、理想混蛋、9m88、麋先生 等多組夯星，激盪出跨年新火花。

STAYC、日本偶像鈴木愛理空降古都。（翻攝自IG）STAYC、日本偶像鈴木愛理空降古都。（翻攝自IG）

高雄雄嗨趴：水彈女王權恩妃登台 主持話題性滿分

高雄夢時代今年除了有「水彈女王」權恩妃讓港都性感指數爆表，更有話題十足的主持群陳漢典、阿本、木木，其中陳漢典將與Lulu黃路梓茵首次同台跨年，創造綜藝滿分的互動。卡司包含告五人、八三夭、滅火器、芒果醬、鳳小岳、熊仔 等 17 組豪華陣容，要在 6,900 發璀璨火花下與民眾嗨翻時代大道。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中