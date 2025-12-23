自由電子報
娛樂 最新消息

李玉璽新婚亮相秀婚戒 小樂衝上台緊緊相擁

李玉璽與吳思賢相擁。（夢時代&獎金獵人提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕夢時代購物中心於 20、21日一連兩天舉辦「星空音樂日」，集結13組藝人開唱。甫成為人夫的李玉璽坦言今年最開心的事就是跟許允樂（小樂）結婚，他不忘幽默稱：「不是等一下表演的小樂（吳思賢），是許允樂。」但沒想到李玉璽在演唱《我們青春》時，吳思賢衝上台合體表演並相擁，李玉璽還摸著吳思賢的造型長辮子說：「長頭髮的小樂是我老婆。」更放閃秀了婚戒，引起全場歡呼。

李玉璽新婚後亮相。（夢時代&獎金獵人提供）

李玉璽17日宣布與大6歲的許允樂結婚，他以新的身份在「星空音樂日」舞台演出，格外貼合星空夜晚的浪漫氛圍。他也透露明年新的人生規劃，包含有舞台劇、新歌、新節目與大家見面，還突然討論起自己的社群版面，開玩笑稱前幾天才在跟前男團成員高興拍男男曖昧短影片，接著就發和許允樂結婚的照片，讓他看了都覺得妙，笑說：「有老婆也可以有老公。」

至於即將迎來的耶誕節，李玉璽要先和老婆共度晚餐，再跟朋友們一起過節。其實小倆口不只在節日浪漫，日常更是羅曼蒂克，他分享：「很常在除了節日之外的時候寫個小卡片給對方，或是有時候她比較早出門上班，我起床時就有早餐吃，她還會在水煮蛋上畫畫；趕著出門工作時，打開包包才發現保健食品都已經被包好放在包包裡了；或是我鼻子跟皮膚很常過敏，所以床頭他都會幫我放好過敏藥。」幸福之情溢於言表。

吳思賢帶來高人氣演出。（夢時代&獎金獵人提供）

兩日下來演出陣容星光熠熠，吳思賢在第2天帶來高人氣演出，面對即將到來的耶誕佳節，他表示由於沒和家人一起住，所以現在更重視儀式感，一定要相聚。他的耶誕節充滿歡樂，有一群一起長大的朋友會玩交互禮物，他們每年把禮物金額往上加1萬，但仍會收到讓人不滿意的禮物，他舉例像是很貴的精品服飾不是每個人都能駕馭；而他收過最喜歡的禮物是一個古董燈飾藝術品。

FEniX剛推出第三張專輯《參》。（夢時代&獎金獵人提供）

FEniX剛推出第三張專輯《參》，遠赴南法取景拍攝的主打歌《我就是無法失去你》，短短幾天救火隊（粉絲）已經能完美應援。壓軸登場的他們，更將新專輯中的唯一抒情單曲《Not Alone》首唱留給「夢時代 星空音樂日」。

