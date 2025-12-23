自由電子報
娛樂 最新消息

剛發片就遇喪父之痛 Liz栗子未停工心聲曝光

Lizi栗子新歌《糞》傳達人生哲學。（不能想太多提供）Lizi栗子新歌《糞》傳達人生哲學。（不能想太多提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕嘻哈創作歌手Lizi栗子個人首張專輯《Off the Chain》，日前推出第三波MV《糞》，以直白簡潔的創作語言傳達「放下功利，活在當下」的重要性。歌曲以看似荒誕卻真實的比喻切入，談論人生中所遇到的困難與對世俗的雜念與，都該用「該排就排、該清就清」的另類哲學去面對。

Lizi栗子新歌《糞》傳達人生哲學。（不能想太多提供）Lizi栗子新歌《糞》傳達人生哲學。（不能想太多提供）

透過MV的拍攝，栗子也解鎖人生第一次露營的經驗，這回他再度與拍攝前兩波MV歌曲的導演鄔鶴宏合作，為了呈現歌曲「活在當下」的理念，導演決定將拍攝地點選在栗子陌生的環境中，讓他以露營放假的模式感受山林愜意氣氛，捕捉最自然的身影。除此之外，MV中也找來熱愛露營的阿遠師（OD）和他的學生們，一同加入拍攝團隊。不過，在這三天兩夜的露營兼拍攝行程結束後，栗子也無奈笑說：「感覺完全沒有放到假，只能算是去山上睡覺。」

栗子近期跑遍Podcast 與電台，聊聊他的創作過程和人生經歷，分享到《糞》的歌詞靈感時，他笑說想用最直接、不過度美化的方式進行比喻，也是他在創作期間頓悟的人生哲學，以最直白的比喻表達：「你以為你快不行了，其實只是拉肚子，拉完就沒事了。」雖然歌名聽起來重口味，但《糞》其實是一首意外療癒的歌曲，栗子想提醒大家，別被外界眼光牽著走，而是專注在生活當下，才能把腦袋裡那些雜念一次排乾淨。

Lizi栗子新歌《糞》傳達人生哲學。（不能想太多提供）Lizi栗子新歌《糞》傳達人生哲學。（不能想太多提供）

在奔波於宣傳之際，遺憾的是栗子同時經歷了喪父之痛，栗子坦言面對至親的失去，有難過和不捨，但這些都是人生必經的過程。他沒有選擇迴避這道人生課題，而是把無法說出口的情緒，化成日後的創作養分。栗子透露，這張專輯不只是寫了自己的人生故事，更是寫給他的家人，如專輯中的收錄曲《Dear Family》便以直面家庭曾經歷的痛苦，用悲傷的情緒找回活著的力量。

