曾與五月天、大咖天后合作！福夢新成員超狂背景遭起底

〔記者張釔泠／台北報導〕福夢樂團 FUMON 冬至在高雄「後台」舉辦《活著》演唱會，這是新團員、吉他手利惟庸加入後，在台灣的首場專場演出，意義非凡。

王謙（左）、李浩偉。（形上娛樂提供）

利惟庸來頭不小，曾入圍金音獎，也曾為五月天、金曲歌后魏如萱等重量級歌手擔任編曲。隨著他的加入，福夢整體聲響全面升級，現場火力全開、演出張力炸裂，讓歌迷直呼過癮。利惟庸感性的說：「福夢的過去我來不及參與，但未來的五年十年，只要我還活著，福夢就有我！」

為了在演出前調整緊張情緒，團長兼鼓手王晧特地跑到永和溪邊釣魚放鬆心情，沒想到意外釣到一尾體型驚人的大頭鰱。他笑說：「呼應演唱會主題《活著》，拍完照就把魚放生，讓牠好好活著！」

福夢在高雄開唱。（形上娛樂提供）

主唱李浩瑋則展現驚人時間管理能力。12 月正值校園演唱會高峰期，幾乎天天奔波校唱舞台的他，仍全力投入福夢專場演出籌備，同時推出個人久違的全新單曲《無比走心》。

演唱會一開場便以《Sad Melody》引爆全場大合唱，氣氛瞬間沸騰，接續演唱《辣感染》、《超級嬰兒》等死忠粉絲最愛的金屬搖滾曲目，開圈火力一路拉到最高點。深受女粉絲喜愛的王謙也驚喜現身，擔任嘉賓合唱《Repeating》，在尖叫聲中掀起另一波高潮。

王皓（左起）、李浩偉、利惟庸。（形上娛樂提供）

演唱會進行到一半，李浩瑋突然向歌迷拋出驚喜：「今年我們寫了很多首新歌，你們想先聽一段嗎？」全場立刻齊聲大喊：「要！」沒想到音樂一下，他卻開口唱起抖音神曲《漸冷》，讓現場又驚又笑，王晧說：「我們被弄了一首新歌啊，哈哈哈」。原來在各大社群平台上，經常有人將福夢現場演出的畫面，搭配其他歌曲音檔製作惡搞影片，其中《漸冷》的瀏覽量更是高得驚人。福夢也趁機自嘲，幽默玩起自己的網路迷因，讓全場笑聲不斷。

