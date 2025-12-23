自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

曾與五月天、大咖天后合作！福夢新成員超狂背景遭起底

〔記者張釔泠／台北報導〕福夢樂團 FUMON 冬至在高雄「後台」舉辦《活著》演唱會，這是新團員、吉他手利惟庸加入後，在台灣的首場專場演出，意義非凡。

王謙（左）、李浩偉。（形上娛樂提供）王謙（左）、李浩偉。（形上娛樂提供）

利惟庸來頭不小，曾入圍金音獎，也曾為五月天、金曲歌后魏如萱等重量級歌手擔任編曲。隨著他的加入，福夢整體聲響全面升級，現場火力全開、演出張力炸裂，讓歌迷直呼過癮。利惟庸感性的說：「福夢的過去我來不及參與，但未來的五年十年，只要我還活著，福夢就有我！」

為了在演出前調整緊張情緒，團長兼鼓手王晧特地跑到永和溪邊釣魚放鬆心情，沒想到意外釣到一尾體型驚人的大頭鰱。他笑說：「呼應演唱會主題《活著》，拍完照就把魚放生，讓牠好好活著！」

福夢在高雄開唱。（形上娛樂提供）福夢在高雄開唱。（形上娛樂提供）

主唱李浩瑋則展現驚人時間管理能力。12 月正值校園演唱會高峰期，幾乎天天奔波校唱舞台的他，仍全力投入福夢專場演出籌備，同時推出個人久違的全新單曲《無比走心》。

演唱會一開場便以《Sad Melody》引爆全場大合唱，氣氛瞬間沸騰，接續演唱《辣感染》、《超級嬰兒》等死忠粉絲最愛的金屬搖滾曲目，開圈火力一路拉到最高點。深受女粉絲喜愛的王謙也驚喜現身，擔任嘉賓合唱《Repeating》，在尖叫聲中掀起另一波高潮。

王皓（左起）、李浩偉、利惟庸。（形上娛樂提供）王皓（左起）、李浩偉、利惟庸。（形上娛樂提供）

演唱會進行到一半，李浩瑋突然向歌迷拋出驚喜：「今年我們寫了很多首新歌，你們想先聽一段嗎？」全場立刻齊聲大喊：「要！」沒想到音樂一下，他卻開口唱起抖音神曲《漸冷》，讓現場又驚又笑，王晧說：「我們被弄了一首新歌啊，哈哈哈」。原來在各大社群平台上，經常有人將福夢現場演出的畫面，搭配其他歌曲音檔製作惡搞影片，其中《漸冷》的瀏覽量更是高得驚人。福夢也趁機自嘲，幽默玩起自己的網路迷因，讓全場笑聲不斷。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中