娛樂 最新消息

2025太傷悲！大S日本猝逝震撼全台灣 4星殞落令人心碎

〔記者陽昕翰／專題報導〕2025年台灣演藝圈充滿悲傷，年初大S在日本因為流感猝逝震撼全台灣，還有方大同、顏正國、坣娜等多位藝人都因為病辭世，大咖藝人的死訊令人心碎，更提醒民眾要留意身體狀況。

大S驟逝令親友心碎。（翻攝臉書）大S驟逝令親友心碎。（翻攝臉書）

大S在2月與家人赴東京旅遊時不幸病逝，享年48歲，小S悲痛證實姊姊的死訊：「我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。」由於消息來得太過突然，親友與粉絲無不悲痛萬分，與她結婚不到3年的韓星具俊曄，到現在仍承受著難以言說的喪妻之痛，令人惋惜。

金曲歌王方大同在2月病逝，享年41歲。（資料照，記者陳逸寬攝）金曲歌王方大同在2月病逝，享年41歲。（資料照，記者陳逸寬攝）

金曲歌王方大同也在同月因為頑疾離開人世，享年41歲。經紀公司證實，他以積極態度與病魔奮戰5年，留下無數珍貴的音樂作品與圖畫小說，成為不朽的精神財富。方大同的遺作《夢想家》被視為「這趟旅程的回憶錄」，亦在今年的金曲獎獲得肯定。

演出《好小子》系列電影走紅的顏正國，因罹患肺腺癌過世，享年50歲。（資料照，記者陳奕全攝）演出《好小子》系列電影走紅的顏正國，因罹患肺腺癌過世，享年50歲。（資料照，記者陳奕全攝）

另外，以《好小子》爆紅的顏正國與美聲天后坣娜都在下半年因為肺腺癌辭世。顏正國享年50歲，妻子劉又甄感念他一生無畏、竭力與病痛抗爭。而顏正國的告別式上月在板橋殯儀館舉行，這場「人生殺青宴」吸引上百人參與悼念，高捷率領電影《角頭》的演員喜翔、黃騰浩、白吉勝、古斌、草爺等人致哀。

坣娜病逝享年59歲。（J’s娛樂工廠提供）坣娜病逝享年59歲。（J’s娛樂工廠提供）

唱紅過《自由》、《奢求》等歌曲的歌手坣娜抗癌多年，個性低調的她生前並未向外界透露病況，希望以居家安寧的方式走完最後路程，最終在丈夫薛智偉的陪伴下安詳離世，享年59歲。

坣娜的猶太裔富商老公薛智偉本月在「猶台文化交流協會」大禮堂為坣娜舉行「IN LOVING MEMORY」追思會會，薛智偉透露愛妻最後一年過得非常辛苦，「聲音也沒有，話也說不出來，眼睛看不見，但我們天天睡同一張床，我們一定要在一起，我可以和她溝通，雖然她不會講話了，有時看不見我，但她的眼神、表情、小動作，不需要用話說，我就了解她的意思。」愛妻之情溢於言表。

