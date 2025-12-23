自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

王大陸掀起「閃兵肉粽串」！3偶像男團中標 事業版圖卡關

〔記者張釔泠／專題報導〕2025年台灣演藝圈大事頻傳，「閃兵案」持續延燒，包括陳柏霖、修杰楷、坤達均被起訴，過去男藝人害怕兵役影響星途，但時代已改變，服兵役早已不再是阻礙，民眾都應盡國民義務。

棒棒堂合體演唱會計畫恐生變。（翻攝自IG）棒棒堂合體演唱會計畫恐生變。（翻攝自IG）

今年3月開始，演藝圈接連爆出「閃兵案」，先是王大陸爆出花費360萬台幣找上「閃兵集團」偽造心臟病病歷，企圖規避兵役，被檢方依《偽造文書罪》起訴， 之後檢警更擴大追查，陸續起訴陳零九、「棒棒堂」威廉與小杰、修杰楷、陳柏霖、「Energy」坤達與書偉等藝人，他們的形象遭到重創，付出極大代價。

Energy目前暫停所有團體性公開演出。（翻攝自IG）Energy目前暫停所有團體性公開演出。（翻攝自IG）

五堅情今年下半年工作喊卡。（翻攝自IG）五堅情今年下半年工作喊卡。（翻攝自IG）

藝人捲入「閃兵案」不只毀個人事業，也對自身所在的團體造成了連帶損害，陳零九所屬的「五堅情」因此「無限期休團」，下半年的新專輯計劃、工作中斷。「棒棒堂」以《來吧！哪裡怕》風光拿下金鐘實境節目主持人獎，卻因威廉、小杰的案件，後續的演唱會計畫恐泡湯。風光復出的「Energy」因《星期五晚上》爆紅拿下金曲年度歌曲，也因坤達、書偉出事，喊停所有團體性公開演出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中