王大陸掀起「閃兵肉粽串」！3偶像男團中標 事業版圖卡關

〔記者張釔泠／專題報導〕2025年台灣演藝圈大事頻傳，「閃兵案」持續延燒，包括陳柏霖、修杰楷、坤達均被起訴，過去男藝人害怕兵役影響星途，但時代已改變，服兵役早已不再是阻礙，民眾都應盡國民義務。

棒棒堂合體演唱會計畫恐生變。（翻攝自IG）

今年3月開始，演藝圈接連爆出「閃兵案」，先是王大陸爆出花費360萬台幣找上「閃兵集團」偽造心臟病病歷，企圖規避兵役，被檢方依《偽造文書罪》起訴， 之後檢警更擴大追查，陸續起訴陳零九、「棒棒堂」威廉與小杰、修杰楷、陳柏霖、「Energy」坤達與書偉等藝人，他們的形象遭到重創，付出極大代價。

Energy目前暫停所有團體性公開演出。（翻攝自IG）

五堅情今年下半年工作喊卡。（翻攝自IG）

藝人捲入「閃兵案」不只毀個人事業，也對自身所在的團體造成了連帶損害，陳零九所屬的「五堅情」因此「無限期休團」，下半年的新專輯計劃、工作中斷。「棒棒堂」以《來吧！哪裡怕》風光拿下金鐘實境節目主持人獎，卻因威廉、小杰的案件，後續的演唱會計畫恐泡湯。風光復出的「Energy」因《星期五晚上》爆紅拿下金曲年度歌曲，也因坤達、書偉出事，喊停所有團體性公開演出。

