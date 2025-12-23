《大濛》劉冠廷踩人飛跳成彩蛋 「飛賊」一登場全場醒了

〔記者鍾志均／台北報導〕台片電影《大濛》在票房與討論度同步攀升之際，關鍵字「飛賊」悄悄引來觀眾熱議。

片中最驚喜的亮點之一，莫過於1950年代真實存在的傳奇人物「飛賊」高金鐘，該角色在《大濛》由劉冠廷飾演。這名飛簷走壁、劫富濟貧、自稱「廖添丁二世」的神秘角色一登場，就成為全片畫龍點睛的存在。

劉冠廷（右）繼《消失的情人節》後，再度與陳玉勳導演合作《大濛》。（華文創提供）

導演陳玉勳分享，高金鐘其實是在田調過程中「自己跑出來的」，劇組後來找到高金鐘的真實歷史照片，意外發現與劉冠廷竟有幾分神似，於是依照當年被捕新聞照進行重現；照片一曝光，立刻在社群上瘋傳，甚至有網友驚呼：「差點把劉冠廷當成高金鐘本人！」

劉冠廷（中）為了展現「飛賊」俐落身手，在片中一登場便得狂奔逃亡。（華文創提供）

不過拍攝過程同樣不輕鬆，像是高金鐘逃亡戲碼遇上雨天，河堤泥濘濕滑，劉冠廷不只要狂奔，還得踩著他人背部飛躍起跳，幾度差點滑倒。收工後直接「鐵腿」，他苦笑說：「真的體會到，賊不好當。」

此外，有影迷在社群分享，帶著97歲的阿公、阿媽一起走進戲院，全家總年齡加起來約330歲，只為了向那個年代的雲與霧致意。

