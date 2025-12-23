自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

炎亞綸自爆墊山根！遭醫生警告過頭成「納美人」

炎亞綸與Emily暢談心裡話。（POP Radio提供）炎亞綸與Emily暢談心裡話。（POP Radio提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕炎亞綸個人第七張專輯《Ikigai》在2025年底推出，他帶著這張歷時3年的作品和POP Radio《Fun Music》主持人Emily暢談心底話，透露近期最大的轉變是改變了網路使用習慣，曾經手機螢幕使用時間平均高達16小時的他，竟然忍得住2個月才更新Threads，對此，他表示「我覺得以前說得夠多了」。

炎亞綸過往活躍於網路社群平台，還被網友暱稱為「炎P」，近來則趨於低調。他表示，當環境改變，心境也不同。對照以往有話直說，炎亞綸發現，真正有能力、真正在落實想法的人，很少大放厥詞表態自已的理想或想法，他發現這些人反將對社會的不滿化做動能與行動力。炎亞綸提到，當順著某些人的意思說話時，也會引起另一方更多的偏見，他直言「現在不想要這樣」。

炎亞綸推出個人第七張專輯《Ikigai》。（POP Radio提供）炎亞綸推出個人第七張專輯《Ikigai》。（POP Radio提供）

聊起專輯當中一首新歌《瑕疵品》，炎亞綸表示，「過往發生的一切事情如同刺青在我身上，像是疤痕或結締組織」，每次觸摸到就會湧現記憶。他認為，每個人都有自己生長環境，有缺憾或令人稱羨的地方，即便過於幸福而長成如同溫室花朵或象牙塔上的珍珠，這些都可能成為別人眼中的瑕疵。炎亞綸有感而發表示，網路環境促長，「每個人要求要像和闐玉（完美無瑕）」，當科技越來越進步，卻使無法容錯的價值觀變本加厲。炎亞綸感嘆表示，一系列「零負評」標籤加在藝人身上，「怎麼可能？一定有失蹄的時候」。

炎亞綸推出個人第七張專輯《Ikigai》。（POP Radio提供）炎亞綸推出個人第七張專輯《Ikigai》。（POP Radio提供）

炎亞綸認為，大眾對於「完美」的執著形成不舒服地控制，他也發現20幾歲的人更容易產生容貌焦慮。炎亞綸笑說，有時粉絲合照時開了濾鏡，他看到自己，也會被嚇一跳；炎亞綸說曾墊高山根，他坦承是因為容貌焦慮的不安而做出的錯誤決定，之後又再消除，直到醫師善意提醒「再過度就會變成『納美人』」，他才驚醒。炎亞綸以自己的經驗，勸導對幕前工作有憧憬的年輕人，「保留自己的一點點缺陷」反而會更有記憶點。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中