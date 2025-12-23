炎亞綸自爆墊山根！遭醫生警告過頭成「納美人」

炎亞綸與Emily暢談心裡話。（POP Radio提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕炎亞綸個人第七張專輯《Ikigai》在2025年底推出，他帶著這張歷時3年的作品和POP Radio《Fun Music》主持人Emily暢談心底話，透露近期最大的轉變是改變了網路使用習慣，曾經手機螢幕使用時間平均高達16小時的他，竟然忍得住2個月才更新Threads，對此，他表示「我覺得以前說得夠多了」。

炎亞綸過往活躍於網路社群平台，還被網友暱稱為「炎P」，近來則趨於低調。他表示，當環境改變，心境也不同。對照以往有話直說，炎亞綸發現，真正有能力、真正在落實想法的人，很少大放厥詞表態自已的理想或想法，他發現這些人反將對社會的不滿化做動能與行動力。炎亞綸提到，當順著某些人的意思說話時，也會引起另一方更多的偏見，他直言「現在不想要這樣」。

炎亞綸推出個人第七張專輯《Ikigai》。（POP Radio提供）

聊起專輯當中一首新歌《瑕疵品》，炎亞綸表示，「過往發生的一切事情如同刺青在我身上，像是疤痕或結締組織」，每次觸摸到就會湧現記憶。他認為，每個人都有自己生長環境，有缺憾或令人稱羨的地方，即便過於幸福而長成如同溫室花朵或象牙塔上的珍珠，這些都可能成為別人眼中的瑕疵。炎亞綸有感而發表示，網路環境促長，「每個人要求要像和闐玉（完美無瑕）」，當科技越來越進步，卻使無法容錯的價值觀變本加厲。炎亞綸感嘆表示，一系列「零負評」標籤加在藝人身上，「怎麼可能？一定有失蹄的時候」。

炎亞綸推出個人第七張專輯《Ikigai》。（POP Radio提供）

炎亞綸認為，大眾對於「完美」的執著形成不舒服地控制，他也發現20幾歲的人更容易產生容貌焦慮。炎亞綸笑說，有時粉絲合照時開了濾鏡，他看到自己，也會被嚇一跳；炎亞綸說曾墊高山根，他坦承是因為容貌焦慮的不安而做出的錯誤決定，之後又再消除，直到醫師善意提醒「再過度就會變成『納美人』」，他才驚醒。炎亞綸以自己的經驗，勸導對幕前工作有憧憬的年輕人，「保留自己的一點點缺陷」反而會更有記憶點。

