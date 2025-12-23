自由電子報
娛樂 電影

法影帝8歲心跳停止17分鐘 「重生視角」演出人生溫柔

〔記者鍾志均／綜合報導〕法國歌王影帝菲利普科特林（Philippe Katerine）在新片《格陵蘭雪女》中化身「最暖兄長」，不只遠赴北極實景拍攝，還用細膩幽默的演技，替跨年夜準備一份意想不到的療癒驚喜。

片中，菲利普科特林飾演北極探險家柯琳的哥哥巴賽爾，妹妹情傷返家、人生跌到谷底，他一把接住，甚至陪她重返極地，完成「尋找雪人」的夢想。這位看似古怪、其實溫柔到不行的哥哥，成了全片最讓人會心一笑的存在。

法國歌王影帝菲利普科特林在《格陵蘭雪女》，飾演白蘭雪蓋汀的哥哥「巴賽爾」。（海鵬提供）法國歌王影帝菲利普科特林在《格陵蘭雪女》，飾演白蘭雪蓋汀的哥哥「巴賽爾」。（海鵬提供）

《格陵蘭雪女》上月在法國上映即吸引8萬人次觀影，口碑持續發酵；更有粉絲從義大利都靈影展一路追到法國院線，愛屋及烏力挺到底。

去年巴黎奧運開幕式，菲利普科特林以「全身塗藍的酒神戴奧尼瑟斯」造型高唱〈赤裸〉，前衛到全球熱議；誰能想到，轉個身他就成了銀幕上最可靠的哥哥。

菲利普科特林冒死赴北極拍攝《格陵蘭雪女》。（海鵬提供）菲利普科特林冒死赴北極拍攝《格陵蘭雪女》。（海鵬提供）

鮮為人知的是，菲利普科特林於8歲時曾心臟停止17分鐘，在鬼門關前撿回一命。這段「重生」經驗，塑造了他對生命的豁達。

拍《格陵蘭雪女》時，他不顧醫囑反對，仍隨劇組前往格陵蘭北部烏佩納維克實地拍攝，住木屋、和當地獵人演員相處甚歡。《格陵蘭雪女》12月31日在台上映。

