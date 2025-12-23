自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（專訪）宋柏緯穩交女友還沒想生！自曝若當爸「不想重蹈父親覆轍」

宋柏緯為電影《那張照片裡的我們》接受專訪，整個人成熟不少。（記者潘少棠攝）宋柏緯為電影《那張照片裡的我們》接受專訪，整個人成熟不少。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕宋柏緯在電影《那張照片裡的我們》飾演叛逆、懷抱理想的弘國，與站在體制內的父親站在對立面，現實中，宋柏緯年幼時，父親就到外地工作。他接受專訪時，形容父親是座「沉默的雪山」，肩膀扛著很多東西，不易流露情緒，看著父親的模樣，宋柏緯脫口：「未來我當了爸爸，我不會這樣。」

宋柏緯（左起）與李沐、振永在《那張照片裡的我們》合作的過程中收穫不少。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯（左起）與李沐、振永在《那張照片裡的我們》合作的過程中收穫不少。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

台韓愛情《那張照片裡的我們》找來李沐、韓星振永以及宋柏緯演出，3人因為拍戲培養出好感情，宋柏緯也從這兩位演員中獲得很好的刺激，比如說振永，韓國養成的表演風格與台灣不同，振永的表演十分精準，他則是根據環境、氛圍以及對手而作出因應的「流動性演員」。至於李沐，兩人已經合作多次，宋柏緯稱他們之間已經很有默契，「我們給對方的情感記憶庫很足夠，很能收好這份情感，就算角色中間的情感很深厚，但我們離開時也能游刃有餘。」

宋柏緯（左）、李沐已經合作多次，這次在《那張照片裡的我們》更是展現默契。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯（左）、李沐已經合作多次，這次在《那張照片裡的我們》更是展現默契。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

他與朱德剛在片中的父子關係也是電影的一大看點，宋柏緯坦言，看著朱德剛詮釋父親對兒子寄予厚望卻一次次落空的情緒時，自己也忍不住落淚，「他在罵我的同時，用很深厚的生命經驗來執行這樣的情感，所以他剪我頭髮的那場戲，其實我是被他感動到的。」

《那張照片裡的我們》宋柏緯被朱德剛飾演的爸爸壓制剪頭髮，看了令人揪心。（瀚草文創GrX STUDIO提供）《那張照片裡的我們》宋柏緯被朱德剛飾演的爸爸壓制剪頭髮，看了令人揪心。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

戲外，宋柏緯小學時，父親就到外地工作，長時間都是媽媽陪伴著他與姊姊長大，印象中的爸爸就是亞洲典型的父親，他希望到了他這一代能有所改變，「如果我當了爸爸，要讓小孩知道，你也是第一次當爸爸，你也有喜怒哀樂，你也有工作不好的時候啊，你也有需要人家愛你的時候啊，你如果可以把他好好講出來，不要自己累積壓抑，我覺得小孩長大才會有一個更完整對於人的樣貌的想像。」

宋柏緯坦言與父親情感連結不深，爸爸像座沉默的雪山。（記者潘少棠攝）宋柏緯坦言與父親情感連結不深，爸爸像座沉默的雪山。（記者潘少棠攝）

「好多男生不小心長成一棵看起來還活著的樹，但裡面沒有養分。」宋柏緯有感而發說道。

宋柏緯11月剛過31歲生日，目前與女友穩定交往中，宋柏緯不諱言，過去曾因為爸爸而不敢成為一名父親，這幾年想法倒是變了不少，若是準備好了，希望能把自己對生命的體悟，跟新的生命一起長大一次，「我覺得陪伴小孩長大是一個很迷人的過程，好像自己用小孩的方式重新看了一次世界，對一個演員來說是很珍貴的。」不過他強調：「我還沒準備好啦！」《那張照片裡的我們》在12月24日上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中