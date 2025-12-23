（專訪）宋柏緯穩交女友還沒想生！自曝若當爸「不想重蹈父親覆轍」

宋柏緯為電影《那張照片裡的我們》接受專訪，整個人成熟不少。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕宋柏緯在電影《那張照片裡的我們》飾演叛逆、懷抱理想的弘國，與站在體制內的父親站在對立面，現實中，宋柏緯年幼時，父親就到外地工作。他接受專訪時，形容父親是座「沉默的雪山」，肩膀扛著很多東西，不易流露情緒，看著父親的模樣，宋柏緯脫口：「未來我當了爸爸，我不會這樣。」

宋柏緯（左起）與李沐、振永在《那張照片裡的我們》合作的過程中收穫不少。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

台韓愛情《那張照片裡的我們》找來李沐、韓星振永以及宋柏緯演出，3人因為拍戲培養出好感情，宋柏緯也從這兩位演員中獲得很好的刺激，比如說振永，韓國養成的表演風格與台灣不同，振永的表演十分精準，他則是根據環境、氛圍以及對手而作出因應的「流動性演員」。至於李沐，兩人已經合作多次，宋柏緯稱他們之間已經很有默契，「我們給對方的情感記憶庫很足夠，很能收好這份情感，就算角色中間的情感很深厚，但我們離開時也能游刃有餘。」

宋柏緯（左）、李沐已經合作多次，這次在《那張照片裡的我們》更是展現默契。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

他與朱德剛在片中的父子關係也是電影的一大看點，宋柏緯坦言，看著朱德剛詮釋父親對兒子寄予厚望卻一次次落空的情緒時，自己也忍不住落淚，「他在罵我的同時，用很深厚的生命經驗來執行這樣的情感，所以他剪我頭髮的那場戲，其實我是被他感動到的。」

《那張照片裡的我們》宋柏緯被朱德剛飾演的爸爸壓制剪頭髮，看了令人揪心。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

戲外，宋柏緯小學時，父親就到外地工作，長時間都是媽媽陪伴著他與姊姊長大，印象中的爸爸就是亞洲典型的父親，他希望到了他這一代能有所改變，「如果我當了爸爸，要讓小孩知道，你也是第一次當爸爸，你也有喜怒哀樂，你也有工作不好的時候啊，你也有需要人家愛你的時候啊，你如果可以把他好好講出來，不要自己累積壓抑，我覺得小孩長大才會有一個更完整對於人的樣貌的想像。」

宋柏緯坦言與父親情感連結不深，爸爸像座沉默的雪山。（記者潘少棠攝）

「好多男生不小心長成一棵看起來還活著的樹，但裡面沒有養分。」宋柏緯有感而發說道。

宋柏緯11月剛過31歲生日，目前與女友穩定交往中，宋柏緯不諱言，過去曾因為爸爸而不敢成為一名父親，這幾年想法倒是變了不少，若是準備好了，希望能把自己對生命的體悟，跟新的生命一起長大一次，「我覺得陪伴小孩長大是一個很迷人的過程，好像自己用小孩的方式重新看了一次世界，對一個演員來說是很珍貴的。」不過他強調：「我還沒準備好啦！」《那張照片裡的我們》在12月24日上映。

