娛樂 電影

（專訪）以前衝太快！宋柏緯這兩件事改變他：沒人看也要揮那一棒

〔記者廖俐惠／專訪〕2025年到了尾聲，今年對宋柏緯來說是別具意義的一年，上半年殺青的電影《那張照片裡的我們》即將在聖誕節期間上映，近期又因主演12強電影《絕勝》的陳傑憲獲得矚目，他直言：「今年已經太棒了！」雖然還沒揮出全壘打，不過2025年是自我累積的一年。

宋柏緯稱今年是很重要的一年，《那張照片裡的我們》、《絕勝》兩部電影都在今年殺青。（記者潘少棠攝）宋柏緯稱今年是很重要的一年，《那張照片裡的我們》、《絕勝》兩部電影都在今年殺青。（記者潘少棠攝）

他不會為過去一年貼上「達標」的標籤，宋柏緯分享今年演出電影《絕勝》時問過自己：「勝利是什麼？」後來他找出答案，「在全世界沒有人看他時，他仍然願意揮去那一棒，就是每個人在做熱愛事情的意義。」

宋柏緯因演出《那張照片裡的我們》中的弘國，改變了不少。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯因演出《那張照片裡的我們》中的弘國，改變了不少。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯剛滿31歲，他自認30歲以前太過浪漫，28、29歲時跟著落日飛車一起到歐美演出，想像著未來自己也能到什麼厲害的地方演出，「我覺得我那兩年浪漫者衝得太前面了，很像靈魂在前面，但我的身體沒有跟上去。」他自認讓夢想落地的方式不夠踏實，直到30歲這一年遇到了《那張照片裡的我們》的弘國以及《絕勝》的陳傑憲，讓他成長不少。

宋柏緯在《絕勝》飾演陳傑憲，受到關注。（瀚草文創提供）宋柏緯在《絕勝》飾演陳傑憲，受到關注。（瀚草文創提供）

《那張照片裡的我們》的弘國一角讓他把生活節奏放慢，讓他開始意識到過去沒意識到的小細節，重新觀察生命中的秩序。接著在《絕勝》飾演運動員，宋柏緯認為演員跟運動員其實很像，都在互相傳接球，「在2好3壞的時候，那一球我要不要打？真的就像傑憲說的，踏實的一步一步。」

演員、歌手的身分就像有兩種人格，宋柏緯現在已經能很好的融合他們。（記者潘少棠攝）演員、歌手的身分就像有兩種人格，宋柏緯現在已經能很好的融合他們。（記者潘少棠攝）

身兼演員、音樂人身分，宋柏緯在片場累積的情感以及透過演戲獲得的新視野，最後都在某個深夜當中，進入到他的音樂旋律當中，他形容自己就像擁有兩種人格，這兩年比起互相拉扯，現在能更好的融合。對於未來，宋柏緯自嘲「挑很遠的小徑走，沒有走在正常的大道上」，不過他強調不設限，還會繼續走下去。

