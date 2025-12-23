木村拓哉魅力太強！84歲老奶奶朝聖演唱會 揮螢光棒好興奮

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《東京計程車》找來國寶級影后倍賞千惠子、木村拓哉演出，該片也是木村拓哉繼《武士的一分》後再度與山田洋次導演合作，對於此次時隔近20年再合作，木村拓哉表示，「只要山田洋次導演覺得我可以演出他的作品，什麼角色我都願意演！距離上次合作已經過了很多年，導演現在都94歲了，不過他好像只是年紀增長，其他什麼都沒有改變。」

《東京計程車》為日本國民導演山田洋次執導的第91部電影作品，改編自法國電影《巴黎計程車》，將場景拉到東京，遵循了原作的結構和主題，巧妙地打造成契合東京氛圍的故事，重現日本從昭和到令和的時代風景。找來人氣偶像木村拓哉化身一名每日穿梭東京大街小巷的計程車司機，並由山田洋次重要班底，國寶級影后倍賞千惠子飾演一名年長又優雅的女乘客，兩人一起展開一段暖心的旅途。

《東京計程車》倍賞千惠子（右）、木村拓哉。（天馬行空提供）

導演山田洋次表示，希望透過這部作品展現出木村拓哉在其他作品中所沒有的溫暖面貌，一場旅途接近尾聲，木村拓哉與倍賞千惠子漫步在繁華的橫濱街頭的戲，倍賞千惠子突然興高采烈地詢問木村拓哉：「我可以挽著你的胳膊嗎？」木村拓哉立刻伸出胳膊表示：「當然可以。」簡單的互動卻充分傳達出人與人之間最真摯的善意，也展現出導演山田洋次多年來擅長的細膩人性刻畫功力。

木村拓哉也回憶起拍攝現場的氛圍，坦言現場完全沒有劍拔弩張的氣氛，但山田導演對作品的要求真的非常嚴格，從讀本開始就非常要求演員們的細節。到了拍攝第一天，就聽山田導演的老班底們說，第一天通常是拍不到可正式使用的鏡頭，因為導演看回放時，只要有一點點不滿意的地方，就會要求重拍，「這樣的狀況就連資歷輝煌的倍賞女士都習以為常，完全沒有任何抱怨！」

他也笑稱，開拍前84歲的倍賞千惠子和山田洋次導演還一起去看了他的演唱會，倍賞千惠子也興奮分享：「我當時還跟著粉絲們一起歡呼、揮舞螢光棒呢！」她也表示，親身感受過木村拓哉的舞台魅力後，對於他要如何演繹一位辛苦工作完成女兒夢想、成天被各種帳單追著跑的普通計程車司機感到好奇不已，「木村拓哉的表演深深打動了我，他每天都在進步，這讓我覺得跟他一起工作的我也必須做出改變！」 《東京計程車》將於12月24日在台上映。

